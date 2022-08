Σαουδάραβας πρέσβης κατέρρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια συνεδρίου

Βίντεο-σοκ κάνει τον γύρο του κόσμου με τη δραματική στιγμή κατά την οποία Σαουδάραβας διπλωμάτης, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταρρέει κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Αίγυπτο.

Πρόκειται για τον πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Φαχάντ αλ-Κατάνι, ο οποίος είχε κληθεί να εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια μιας αραβοαφρικανικής διάσκεψης που πραγματοποιούνταν χθες στο Κάιρο της Αιγύπτου.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, ο Σαουδάραβας διπλωμάτης πραγματοποιούσε κανονικά την ομιλία του μέχρι τη στιγμή που λιποθύμησε και έπεσε στο έδαφος. Οι άνθρωποι που ήταν στο συνέδριο έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τι συνέβη και έτρεξαν να τον βοηθήσουν, ωστόσο όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα.

Ο Μοχάμεντ Φαχάντ Μουφλί αλ-Κατάνι ήταν διπλωμάτης και καθηγητής Οικονομικών και συνιδρυτής της σαουδαραβικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Σαουδική Αραβική Πολιτική και Πολιτικά Δικαιώματα (ACPRA)».

🇸🇦 🇪🇬 #Saudi Ambassador dies during speech in #Cairo.



Muhammad Al-Qahtani, the famous Saudi diplomat died while giving his speech at the #Arab-#African Conference. pic.twitter.com/9QLdqggW1y