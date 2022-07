Τζο Μπάιντεν: Θετικός στον κορωνοϊό για δεύτερη φορά μέσα σε 10 μέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό ξανά πριν από 10 ημέρες

Ξανά θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Τζο Μπάιντεν, μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρουσίασε νέα συμπτώματα της νόσου Covid-19 και «συνεχίζει να νιώθει αρκετά καλά», σύμφωνα με τον γιατρό του ο Κέβιν Ο' Κόνορ.

«Με αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να ξαναρχίσουμε τη θεραπεία αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τη στενή παρακολούθηση», είπε.

«Παιδιά, σήμερα βρέθηκα και πάλι θετικός στο COVID. Αυτό συμβαίνει σε μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων. Δεν έχω κανένα σύμπτωμα, αλλά θα απομονωθώ για την ασφάλεια όλων γύρω μου. Είμαι ακόμα στη δουλειά και σύντομα θα επιστρέψω», έγραψε στο twitter ο Τζο Μπάιντεν.

