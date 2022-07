Άνοιξε τρύπα σε πισίνα και «ρούφηξε» δύο άνδρες - Νεκρός ο ένας

Σε τραγωδία κατέληξε ένα pool party στο Ισραήλ, όταν άνοιξε τρύπα στον πάτο πισίνας με αποτέλεσμα να «καταπιεί» δύο άντρες. Ο ένας έχασε τη ζωή του.

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός pool πάρτι στο Ισραήλ, όταν άνοιξε τελείως ξαφνικά άνοιξε τρύπα σε πισίνα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άδειασε όλο το νερό.

Στο βίντεο που κατέγραψε παρευρισκόμενος φαίνεται ένα φουσκωτό φλαμίνγκο να εξαφανίζεται μέσα στην τρύπα. Όμως δυστυχώς δε ρούφηξε μόνο το παιχνίδι, αλλά και δύο άνδρες, εκ των οποίων ο ένας έχασε τη ζωή του. Ο 32χρονος εντοπίστηκε στο τέλος μιας σήραγγας 15 μέτρων κάτω από τη πισίνα.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp