Σανγκάη: Παράταση του σκληρού lockdown - Απίστευτη η απελπισία των κατοίκων

Εικόνες χάους στη Σαγκάη

Οι αρχές της Σανγκάης ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι αυστηροί περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν, ακόμα και σε περιοχές που κατάφεραν να εκμηδενίσουν τη μετάδοση του κορωνοϊού, παρατείνοντας την αγωνία πολλών κατοίκων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους από την αρχή του μήνα.

Αυτή η δυσοίωνη εκτίμηση, που ήρθε ως αποτέλεσμα της απρόσμενης αύξησης στον αριθμό των κρουσμάτων εκτός των περιοχών καραντίνας, έγινε ενώ υγειονομικοί αξιωματούχοι ενίσχυσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις ελπίδες για κάποια επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ζωής λέγοντας ότι οι τάσεις τις τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι η Σανγκάη είχε «ουσιαστικά περιορίσει τη μετάδοση».

Σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, αξιωματούχος στην Τσονγκμίνγκ, μια νησιωτική περιοχή της Σανγκάης, δήλωσε ότι οι περισσότεροι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ, αν και έχουν καταγραφεί μηδενικά περιστατικά εκτός των περιοχών καραντίνας και το 90% των 640.000 κατοίκων περίπου επιτρέπεται, θεωρητικά, να βγουν από τα σπίτια τους.

«Για αυτούς που είναι σε περιοχές πρόληψης, πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι δε θα γίνουν περιοχές “ελεύθερης μετακίνησης”», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης Τζανγκ Τζιτόνγκ, αναφερόμενος σε γειτονιές που πληρούν τα κριτήρια για να επιτρέπεται στους κατοίκους να κυκλοφορούν σε εξωτερικούς χώρους.

Τα σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά για τους καταναλωτές, τα οχήματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς έγκριση και μόνο ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό επιτρέπεται να βγαίνει εκτός σπιτιού κάθε μέρα σε ορισμένα σημεία του Τσονγκμίνγκ, δήλωσε ο ίδιος.

Η κεντρική περιοχή του Τζινγκάν, όπου διαμένουν σχεδόν 1 εκατ. άνθρωποι και βρίσκονται κάποια από τα πιο εντυπωσιακά εμπορικά κέντρα της πόλης, ανακοίνωσε χθες ότι δε θα επιτρέπει πλέον σε κατοίκους να απομακρύνονται από τα συγκροτήματα κατοικιών τους, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλων συναθροίσεων.

Οι κάτοικοι, που νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πίστεψαν ότι η ζωή τους ίσως αρχίζει να ανακτά τους κανονικούς της ρυθμούς, εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι.

«Δεν έχω πλέον τη δύναμη να παραπονεθώ για τα μέτρα που αλλάζουν από τη μία ημέρα στην άλλη», έγραψε κάτοικος του Τζινγκάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Και αυτό δεν είναι καν ένα πρόβλημα που αξίζει να αναφερθεί, δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Σανγκάη».

Στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε χθες βράδυ ένα βίντεο με τον έντονο διαπληκτισμό μιας κατοίκου του Τζινγκάν και τοπικού αξιωματούχου. Η κάτοικος ρωτούσε επανειλημμένως γιατί δεν μπορεί να βγει έξω ενώ ζει σε περιοχή όπου επιτρέπεται η έξοδος από την κατοικία, με τον αξιωματούχο να της δίνει συνεχώς την ίδια απάντηση: «Σας είπα, έχουμε προειδοποίηση». Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

