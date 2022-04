Σανγκάη: Πρώτοι θάνατοι από κορωνοϊό - «Ελπίζω να μη μας κρύβουν κάτι... »

Τρεις νεκρούς από κορωνοϊό ανακοίνωσε σήμερα η Σανγκάη. Σκέψεις για άρση του lockdown στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας για να μην «ματώσει» περισσότερο η οικονομία. Τι κρύβεται πίσω από την αυστηρότητα των κινεζικών αρχών; «Ελπίζω να μη μας κρύβουν κάτι», σχολιάζει ο καθηγητής Παναγής Γαλιατσάτος.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα τους πρώτους τρεις θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών του κορωνοϊού στη Σανγκάη μετά το άκρως σκληρό lockdown που επιβλήθηκε στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας στα τέλη Μαρτίου.

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος της Σανγκάης δήλωσε πως οι ασθενείς που υπέκυψαν ήταν ηλικιωμένοι και είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Η Σανγκάη, όπου οι αρχές συνεχίζουν να εφαρμόζουν πολιτική «μηδέν κρουσμάτων» του νέου κορωνοϊού, επισήμως έχει καταγράψει 4.641 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 αφότου ταυτοποιήθηκε ο SARS-CoV-2 στο έδαφός της, στην πόλη Ουχάν, στα τέλη του 2019.

Στη Σανγκάη επιβεβαιώθηκαν 19.831 ασυμπτωματικά κρούσματα του ιού το τελευταίο 24ωρο, από 21.582 το Σάββατο, και 2.417 συμπτωματικοί ασθενείς, από 3.238 την προηγουμένη.

Στη μητρόπολη έχουν γίνει πλέον πάνω από 200 εκατομμύρια εξετάσεις νουκλεϊκού οξέος από τη 10η Μαρτίου, στην προσπάθειά των αρχών να ελέγξουν το σοβαρότερο ξέσπασμα της πανδημίας στην Κίνα μέχρι σήμερα.

Στο μεταξύ, οι εικόνες από το lockdown στη Σανγκάη κάνουν τον γύρο του κόσμου. Οι αρχές επιδεικνύουν πρωτοφανή αυταρχισμό, χωρίζοντας τους πολίτες από τις οικογένειές τους όταν είναι θετικοί στον ιό και μεταφέροντάς τους σε κέντρα καραντίνας. Όσοι αντιστέκονται και αντιδρούν στα ανήκουστα μέτρα πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού. Στους δρόμους δεν κυκλοφορεί κανείς, ενώ τα κατοικίδια των πολιτών τα οποία βγαίνουν θετικά στον ιό θανατώνονται από τις κινεζικές αρχές.

H κυβέρνηση της Κίνας δείχνει πεπεισμένη για την εφαρμογή της πολιτικής «μηδενική Covid-19» που προβλέπει το αυστηρότατο lockdown.

Ωστόσο, η πρώτη πιθανή ημερομηνία για την άρση των μέτρων είναι την Τετάρτη. Ο κύριος λόγος που το κινεζικό κράτος θα ήθελε να σταματήσει το lockdown είναι οι μεγάλες συνέπειες που έχει στην οικονομία.

