Σανγκάη: Αρπάζουν πολίτες με δαγκάνες και τους πάνε σε κέντρα καραντίνας

Στη Σανγκάη η κατάσταση λόγω του αυστηρού lockdown είναι δραματική. Οι αρχές συλλαμβάνουν πολίτες που έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό με δαγκάνες. Έχουν μετατρέψει κτιριακά συγκροτήματα σε κέντρα καραντίνας και εισβάλλουν σε σπίτια για να συλλάβουν όποιον νοσεί.

Αποτροπιασμό, αλλά και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Σανγκάη, όπου οι αρχές χρησιμοποιούν απίστευτη βία για να σταματήσουν τη διασπορά κορωνοϊού, ο οποίος βρίσκεται ξανά σε έξαρση.

Οι αρχές στη Σανγκάη έχουν επιβάλει νέο σκληρό lockdown λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού

Το αυστηρό lockdown που επιβλήθηκε εκεί έχει προκαλέσει δραματικές επιπτώσεις στους κατοίκους της, με τις εικόνες που καταγράφονται να αποκαλύπτουν σαφή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.

Συγκροτήματα κατοικιών, που στεγάζουν χιλιάδες κόσμου, μετατρέπονται σε κέντρα καραντίνας, κίνηση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ανθρώπους που μένουν σε γειτονικά κτίρια και φοβούνται ότι μπορεί να μολυνθούν από κορωνοϊό.

Σανγκάη: Ασύλληπτη βία από τις αρχές σε όσους έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό

Στην πλατφόρμα μηνυμάτων WeChat μεταδόθηκε σε live μετάδοση η στιγμή που 30 άνθρωποι, φορώντας προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους, συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών, όπου συνελήφθη τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Μία γυναίκα ακούγεται να κλαίει την ώρα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή. Το βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα.

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

Οι κάτοικοι αντιδρούν και η αστυνομία καταφεύγει πολλές φορές στη χρήση βίας

Σε άλλο βίντεο ένας άντρας βγαίνει στο μπαλκόνι του για να αποφύγει τις αρχές που θέλουν να τον μεταφέρουν σε κέντρο καραντίνας.

«Είστε κακοποιοί, υπόκοσμος», φωνάζει. Εκείνοι βγαίνουν, τον χτυπούν και τον περιορίζουν. Με ειδικά εξαρτήματα μάλιστα που μοιάζουν με δαγκάνες τον αρπάζουν και τον χτυπούν γιατί δεν τήρησε τα μέτρα.

Ο όμιλος Zhangjiang, στον οποίο ανήκει το συγκρότημα κτιρίων, ανακοίνωσε ότι οι αρχές μετέτρεψαν πέντε από τα άδεια κτίρια του σε εγκαταστάσεις καραντίνας και τον ενημέρωσαν ότι το ίδιο θα γίνει και με ακόμη εννέα. Ο όμιλος πρόσθεσε ότι μετέφερε 39 ενοικιαστές σε δωμάτια σε άλλο σημείο του συγκροτήματος κατοικιών και τους προσέφερε αποζημίωση.

Αρκετοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να αντέξουν τον περιορισμό και αντιδρούν άσχημα

Η Κίνα ακολουθεί την πολιτική μηδενικής covid-19, σύμφωνα με την οποία όποιος βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό θα πρέπει να μεταφερθεί σε κέντρο καραντίνας, ακόμα κι αν είναι ασυμπτωματικός, ενώ οι γείτονές του μπαίνουν κι εκείνοι σε καραντίνα για 14 μέρες.

Σανγκάη: Χωρίζουν γονείς από παιδιά

Οι αρχές δε διστάζουν να χωρίσουν ακόμα και μικρά παιδιά από τους γονείς τους, αν βρεθούν θετικά, ενώ πολλές φορές εισβάλουν μέσα στα σπίτια και συλλαμβάνουν ανθρώπους με την υποψία ότι έχουν μολυνθεί από κορωνοϊό.

Από το στόχαστρο των κινεζικών αρχών δεν έχουν ξεφύγει ούτε τα κατοικίδια, όσων έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό, καθώς τα θανατώνουν και τα πετάνε στα σπουπίδια.

Εκθεσιακά κέντρα γίνονται κέντρα καραντίνας

Ο νέος κορωνοϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2019 στην κινεζική πόλη Ουχάν. Το lockdown που επιβλήθηκε εκεί στις αρχές του 2020 αποτέλεσε προάγγελο της πολιτικής που ακολούθησε στη συνέχεια το Πεκίνο χάρη στην οποία περιορίστηκε σημαντικά η κυκλοφορία του ιού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όμως στις αρχές του 2022 εστίες του ιδιαίτερα μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι αρχές της πόλης έχουν αρχίσει να μετατρέπουν σχολεία, νεόκτιστα κτίρια κατοικιών, όπως και εκθεσιακά κέντρα σε κέντρα καραντίνας και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 160.000 κλίνες σε περισσότερα από 100 νοσοκομεία εκστρατείας.

Σανγκάη: Άνθρωποι πέφτουν από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους

Οι κάτοικοι στην Σανγκάη βρίσκονται σε απόγνωση. Πριν λίγες μέρες έκανε το γύρο του διαδικτύου βίντεο που έδειχνε κάποιους από αυτούς να ουρλιάζουν μέσα από τα σπίτια τους, αντιδρώντας στο νέο σκληρό lockdown που έχει επιβληθεί.

Πολλοί επίσης πηδούν από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους και βάζουν τέλος στη ζωή τους.

Τα σκληρά μέτρα έχουν οδηγήσει επίσης πολλές φορές σε συγκρούσεις μεταξύ των Αρχών και των πολιτών.

