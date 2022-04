Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν σιδηροδρομικό σταθμό - Τουλάχιστον 30 νεκροί

Η αποστολή του Star στη Μπούτσα Ουκρανίας όπου έγινε η φρικιαστική εξόντωση αμάχων από τους Ρώσους/ Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Πριν από λίγο, οι Ρώσοι χτύπησαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ του Ντονμπάς. Η λίστα των θυμάτων αναμένεται μεγάλη. ΕΕ και ΝΑΤΟ θα στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με ρουκέτα στην ανατολική Ουκρανία. Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Κραματόρσκ του Ντονμπάς, που χρησιμοποιείται για την εκκένωση αμάχων στην ανατολική Ουκρανία χτυπήθηκε από δύο ρωσικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ουκρανίας.

#Russia is bombing railway in Donbas. Recently, they shelled at the #Kramatorsk railway station, 30 people died, 100 injured (source: CEO of Ukrzalyznytsia). pic.twitter.com/gfbBjted91 — katerina sergatskova (@KSergatskova) April 8, 2022

Η Ρωσία δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο σε σχέση με την επίθεση αυτή και τον απολογισμό των θυμάτων. Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους κατά την εισβολή της στην Ουκρανία που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τα πτώματα τουλάχιστον 20 ανθρώπων σε σάκους για τη μεταφορά νεκρών. Ο ίδιος, βρισκόμενος νωρίτερα στο σημείο αυτό, είδε εκατοντάδες ανθρώπους που ήλπιζαν να βρουν ένα τρένο για να εγκαταλείψουν την πόλη, υπό την απειλή μεγάλης ρωσικής επίθεσης.

Ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της περιοχής Ντονέτσκ, δήλωσε ότι χιλιάδες άνθρωποι ήταν στο σταθμό τη στιγμή που έπεσαν οι πύραυλοι.

⚡️ 30+ people were killed, 100+ injured in a rocket attack on Kramatorsk train station, where thousands of residents were waiting on evacuation from the Donetsk region to safer areas. Russia has once again deliberately targeted passenger infrastructure and civilians. #StopRussia pic.twitter.com/395W4Ky4Qs — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 8, 2022

«Οι Ρώσοι φασίστες γνώριζαν πολύ καλά πού στόχευαν και τι ήθελαν. Ήθελαν να προκαλέσουν πανικό και φόβο, ήθελαν να χτυπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», δήλωσε.

Ο Κιριλένκο δημοσίευσε στο Διαδίκτυο μια φωτογραφία όπου φαίνονται πολλά πτώματα στο έδαφος δίπλα σε βαλίτσες και άλλες αποσκευές. Δίπλα τους στέκονταν ένοπλοι αστυνομικοί.

Τρία τρένα που μετέφεραν αμάχους ακινητοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή της Ουκρανίας χθες ύστερα από αεροπορική επίθεση εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με τον επικεφαλής των σιδηροδρόμων.

#BREAKING

At least 20 dead in reported rocket attack on train station in eastern #Ukraine city of #Kramatorsk being used for civilian evacuations. pic.twitter.com/8vg14C1ZTS — EHA News (@eha_news) April 8, 2022

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για μια νέα επίθεση και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, γνωστό ως Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Οι τοπικές αρχές σε κάποιες περιοχές καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν όσο είναι ακόμα δυνατόν και σχετικά ασφαλές για να το κάνουν.

«Υποστήριξη» και όπλα από ΕΕ και ΝΑΤΟ

Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαθέσει άλλα 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση όπλων στην Ουκρανία

Την παραμονή της επίσκεψης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο, ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αποδεσμεύσει σχεδόν 500 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη χρηματοδότηση όπλων στην Ουκρανία.

Καθώς ετοιμάζεται για την επίθεση στο Ντονμπάς, το Κίεβο απαιτεί βοήθεια από τους δυτικούς. Ο ουκρανός ΥΠΕΞ πήγε στις Βρυξέλλες για να αξιώσει άμεσες παραδόσεις όπλων από τους ομολόγους του στην ατλαντική συμμαχία.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, υποσχέθηκε «σημαντική βοήθεια», κρίνοντας πως είναι «προτιμότερο» να μην «φανούμε πολύ συγκεκριμένοι για τα όπλα» που θα σταλούν στον ουκρανικό στρατό.

Στη διπλωματική πτυχή της κρίσης, δεν διαφαίνεται η παραμικρή ένδειξη προόδου. Η Ρωσία κατήγγειλε χθες Πέμπτη ότι η Ουκρανία πήρε πίσω τη συναίνεσή της σε ορισμένες προτάσεις που είχε κάνει η Μόσχα στις διαπραγματεύσεις στα τέλη Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη. Το Κίεβο ανταπάντησε αμέσως, απαιτώντας η Μόσχα να μειώσει «τον βαθμό της εχθρότητάς της» στις συνομιλίες, ενώ ο Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ πως γίνεται «συνεργός των εγκλημάτων» που διαπράττονται από τον ρωσικό στρατό δικαιολογώντας τα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο