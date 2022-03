Ουκρανία: Θρίλερ με τα ρωσικά στρατεύματα - Αποσύρονται ή ανασυντάσσονται;

Οι πρώτες εικόνες που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο δείχνουν τους Ρώσους να αποχωρούν από περιοχές κοντά στο Κιέβο, όπως ζητήθηκε από τους Ουκρανούς και αποδέχθηκαν οι Ρώσοι διαπραγματευτές.

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα η απεσταλμένη στην ουκρανική πρωτεύουσα, Λευκή Γεωργάκη, το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν τρένα να φορτώνονται με αυτοκίνητα του στρατού και τεθωρακισμένα, με προορισμό τη Λευκορωσία. Ωστόσο, ακόμα παραμένει το ερώτημα εάν όντως οπισθοχωρούν ή επανατοποθετούνται.

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq