Ουκρανία: Η Ρωσία χαλαρώνει προσωρινά τον κλοιό σε Κίεβο και Τσερνίχιβ

Ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 14:30 στην Κωνσταντινούπολη οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς για την κατάπαυση του πυρός και την εξεύρεση μία ειρηνευτικής λύσης στην Ουκρανία. Λίγο αργότερα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περιορίζει «δραστικά» την στρατιωτική της δραστηριότητα στις περιοχές του Κιέβου και του Τσερνίγκιφ της Ουκρανίας.

«Καθώς οι διαπραγματεύσεις επί συμφωνίας ουδετερότητας και μη πυρηνικού στάτους της Ουκρανίας εισέρχονται σε πρακτική διάσταση (...) αποφασίσθηκε, για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο δραστικός περιορισμός της στρατιωτικής δραστηριότητας με κατεύθυνση το Κίεβο και το Τσερνίχιφ», ανακοίνωσε στην Κωνσταντινούπολη ο ρώσος υφυπουργός Αμυνας Αλεξάντρ Φόμιν.

Αμερικάνοι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι μερικές στρατιωτικές δυνάμεις αποχωρούν από το Κιέβο και ότι όντως η Μόσχα αλλάζει την στρατηγική της.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έκανε λόγο για «ουσιαστικές συνομιλίες».

«Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους διαπραγματευτές που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, περατώθηκαν», ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Τουρκία.

Ουκρανία: Η Ουκρανία προσφέρει ουδετερότητα με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στις συνομιλίες με τη Ρωσία

Η Ουκρανία, στις συνομιλίες που είχε με την Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη, πρότεινε την υιοθέτηση καθεστώτος ουδετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες ή θα φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις στο έδαφος της , δήλωσαν Ουκρανοί διαπραγματευτές την Τρίτη.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μια 15ετή περίοδο διαβούλευσης για το καθεστώς της προσαρτημένης Κριμαίας και θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ μόνο σε περίπτωση πλήρους κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν οι διαπραγματευτές στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προτάσεις είναι οι πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες που έχει δημοσιοποιήσει μέχρι τώρα η Ουκρανία. Προβλέπουν επίσης εγγυήσεις ασφαλείας κατά τα πρότυπα του άρθρου 5 της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, της ρήτρας συλλογικής άμυνας. Η Πολωνία, το Ισραήλ, η Τουρκία και ο Καναδάς θα μπορούσαν να είναι μεταξύ των πιθανών εγγυητών ασφαλείας.

«Εάν καταφέρουμε να εδραιώσουμε αυτές τις βασικές διατάξεις, και για εμάς αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να καθορίσει πραγματικά το σημερινό καθεστώς της ως μια χώρα μη ενταγμένη σε κάποιο συνασπισμό και ως μια μη πυρηνική δύναμη με τη μορφή μόνιμης ουδετερότητας», δήλωσε ο διαπραγματευτής Ολεξάντερ Τσάλι.

Στις τρέχουσες ουκρανικές προτάσεις υπήρχε αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν μια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσαν οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, προσθέτοντας ότι αναμένουν την απάντηση της Ρωσίας.

Ουκρανία: Τι συζητήθηκε στις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες με κάποια διαλείμματα. Τις επόμενες ημέρες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη, όπως ανέφερε πηγή από τη ρωσική αντιπροσωπεία στο πρακτορείο RIA Novosti.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων η Ουκρανία έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας και της οργάνωσης κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαίλο Ποντόλιακ, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και συμμετέχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι συμφωνία για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει την δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Ο Ταγίπ Ερντογάν καλωσόρισε τα μέλη των δύο αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη

«Το δεύτερο θέμα είναι η κατάπαυση του πυρός για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί», πρόσθεσε.

«Ένα άλλο πρόβλημα είναι η κλιμάκωση του πολέμου, περιλαμβανομένης της παραβίασης του δικαίου του πολέμου», είπε.

Σύμφωνα με τον Guardian η Μόσχα φέρεται να παραπονέθηκε στην ουκρανική αντιπροσωπεία για τη φερόμενη κακοποίηση Ρώσων αιχμαλώτων.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθισαν απέναντι σε ένα μεγάλο τραπέζι

Σύμφωνα με δύο πηγές, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετείχε και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

UKRAINE: Video, via @Reuters, of Roman Abramovich at peace talks in Istanbul this morning: pic.twitter.com/sM04NxTHK2 — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) March 29, 2022

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθισαν απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη των αντιπροσωπειών δεν αντάλλαξαν καν χειραψία.

Ουκρανία: Ο Ερντογάν είπε στις δύο πλευρές ότι όλοι περιμένουν σήμερα καλά νέα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τις δύο αντιπροσωπείες δηλώνοντας ότι έχουν «νόμιμες ανησυχίες», ενώ τόνισε ότι «εναπόκειται και στις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτή την τραγωδία».

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

«Εναπόκειται και στις δύο πλευρές να βάλουν τέλος σε αυτή την τραγωδία. Η επίτευξη εκεχειρίας και ειρήνης το συντομότερο δυνατό είναι προς το συμφέρον όλων. Πιστεύουμε ότι πλέον έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο κατά την οποία χρειάζονται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις συνομιλίες», τόνισε ο Ερντογάν.

Türkiye's President Erdogan to Russia-Ukraine negotiators in Istanbul:



- We fully support these talks and congratulate you on your hard work

- We've always adopted a fair approach to ending this conflict in our region

- Peace and ceasefire is crucial sooner rather than later pic.twitter.com/mVBPhsNHjM — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε εξάλλου ότι «η παράταση της σύγκρουσης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», την ώρα που δέκα εκατομμύρια άμαχοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ουκρανία.

Τα μέτρα ασφαλείας έξω από το Ντολμά Μπαχτσέ είναι δρακόντεια

«Η διαπραγματευτική διαδικασία, που διεξάγεται υπό τις εντολές των ηγετών σας, έχει δημιουργήσει ελπίδες για ειρήνη», πρόσθεσε. «Όλος ο κόσμος περιμένει καλά νέα από εσάς», κατέληξε.

Ο Τούρκος πρόεδρος διατηρεί ανοιχτούς διαύλους και με Μόσχα και με Κίεβο, αναλαμβάνοντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας.

Όμως ο εκπρόσωπός του, Ιμπραήμ Καλίν, δήλωσε πριν λίγες ώρες ότι οι ρωσικές απαιτήσεις είναι «μαξιμαλιστικές» και «μη ρεαλιστικές».

