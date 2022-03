Αμπράμοβιτς: Έχασε την όραση του για αρκετές ώρες

Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star για τα συμπτώματα δηλητηρίασης του Αμπράμοβιτς

Εκπρόσωπος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της WSJ ότι ο Ρώσος ολιγάρχης και μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από συνάντηση στο Κίεβο, στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Όπως ανέφερε χθες η WSJ, ο Αμπράμοβιτς εμφάνισε προβλήματα στο δέρμα του προσώπου και των χεριών του και ερυθρότητα στα μάτια.

Ο εκπρόσωπός του δεν αποκάλυψε περισσότερα ως προς το ποιος εικάζει ότι στοχοποίησε τον δισεκατομμυριούχο και τα δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Ωστόσο, νέες αποκαλύψεις σχετικά με τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση έρχονται τώρα στο φως.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.