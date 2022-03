Ουκρανία: Δηλητηριάστηκαν ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές

Την είδηση ότι ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης, μετέδωσε η Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, ο Ρώσος ολιγάρχης και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, μετά από μία συνάντησή τους στο Κίεβο τις προηγούμενες ημέρες. Yπέφεραν από «επώδυνο κάψιμο» στα μάτια τους, ενώ παρατηρείται και έντονο ξεφλούδισμα του δέρματος σε πρόσωπο και χέρια, ενώ η δηλητηρίαση αποδίδεται σε Ρώσους σκληροπυρηνικούς.

Η δηλητηρίαση του Ρώσου ολιγάρχη, μάλιστα, επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από εκπρόσωπό του. Ωστόσο, ο ίδιος είπε πως δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιος στοχοποίησε τον δισεκατομμυριούχο και άλλους δύο, που επίσης έπεσαν θύματα δηλητηρίασης.

Πάντως, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε απόψε ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση.

Ο Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, στους οποίους περιλαμβάνεται ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση πλέον και η ζωή τους δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ωστοσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, o Αμπράμοβιτς έχασε για λίγη ώρα την όρασή του.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, o Ρώσος ολιγάρχης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Πούτιν, έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο.

Μάλιστα, γι' αυτόν τον λόγο ο Ουκρανός Προέδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ζητήσει από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να τον εξαίρεσει από την λίστα των κυρώσεων σε βάρος Ρώσων ολιγαρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς φέρεται να παρέδωσε προ ημερών ένα χειρόγραφο σημείωμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τους όρους της Ουκρανίας για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η οργισμένη αντίδραση του Ρώσου Προέδρου ήταν «πες του ότι θα τους συντρίψω», μήνυμα το οποίο φέρεται να μετέφερε - μέσω Ουκρανού βουλευτή - ο Ρώσος ολιγάρχης στον Ουκρανό Πρόεδρο.

