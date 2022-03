Ουκρανία: «Η Μαριούπουλη έπεσε στα χέρια των Ρώσων», λέει ο δήμαρχος

Οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Όσα μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στο Κίεβο, Λευκή Γεωργάκη

Σε μια δήλωση «βόμβα» προέβη σήμερα ο δήμαρχος της Μαριούπολης. Μιλώντας στο CNN, είπε ότι η Μαριούπολη έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων.

«Δεν είναι τα πάντα στο χέρι μας», είπε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. «Δυστυχώς, σήμερα είμαστε στα χέρια των κατακτητών», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος ζήτησε να απομακρυνθούν οι εναπομείναντες κάτοικοι της Μαριούπολης. «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου 160.000 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα στην πολιορκήμενη πόλη, όπου είναι αδύνατον να ζήσει κανείς επειδή δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, δεν υπάρχει θέρμανση. Και είναι πραγματικά τρομακτικό».

‼️About 160,000 people remain in Mariupol.



Mariupol Mayor Vadim Boychenko said the city needs a complete evacuation. pic.twitter.com/JQq6WePF0y