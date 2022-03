Ο Ζελένσκι είπε στον Μπάιντεν να μην επιβάλλει κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς;

Οι κυρώσεις που είχαν ανακοινώσει οι ΗΠΑ για τη Ρωσία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (22/2)

Την ώρα που η Δύση επιβάλλει σκληρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία και τους Ρώσους ολιγάρχες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δημοσίευμα «βόμβα» της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν να μην επιβάλλει κυρώσεις στον Ρώσο μεγιστάνα, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όταν ήρθε η ώρα οι ΗΠΑ να ανακοινώσουν τις κυρώσεις στους Ρώσους στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, είπε στο Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει.

The U.S. hasn’t sanctioned Russian oligarch Roman Abramovich because Ukraine’s President Zelensky said he's acting as a go-between in peace talks with Russia, people familiar with the plans said https://t.co/FBpRiVMm4p