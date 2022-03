«Oι Ρώσοι ολιγάρχες θέλουν να απομακρύνουν τον Πούτιν από την εξουσία»

Οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι ενοχλημένοι από την πολιτική του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και συζητούν σενάρια απομάκρυνσής του από την εξουσία.

Όπως μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, σχετική ανακοίνωση έκανε η υπηρεσία Τύπου της Κύριας Διεύθυνσης Κατασκοπείας του υπουργείου Άμυνας, με ανάρτησή της στο Facebook.

«Στην Μόσχα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Ρώσου ολιγάρχη Πιοτρ Άβεν και του Καζάκου δισεκατομμυριούχου Αλεξάντερ Μασκέβιτς. Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Άβεν επισήμανε ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι εξαιρετικά ενοχλημένοι από την πολιτική του Πούτιν. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία και σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, έπληξαν σκληρά τα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων δισεκατομμυριούχων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται επίσης ότι έγινε λόγος για το ότι εκπρόσωποι των Ρώσων μεγαλοεπιχειρηματιών αυτή την στιγμή αναζητούν τρόπους για να επηρεάσουν τον Πούτιν ή πρόσωπα που είναι κοντά του και ανήκουν στις υπηρεσίες ασφαλείας. Την ίδια στιγμή οι προσπάθειες αυτές δυσχεραίνονται από το ότι ο Πούτιν βρίσκεται σε αυστηρή απομόνωση και στην ουσία δεν αφήνει κανέναν να τον δει. Ωστόσο, οι μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις είναι ήδη έτοιμες να προχωρήσουν σε ριζοσπαστικά βήματα. Ορισμένοι ολιγάρχες συζητούν ακόμη και την φυσική απομάκρυνση του Πούτιν, δήλωσαν πηγές των μυστικών υπηρεσιών.

O Πιοτρ Άβεν είναι Ρώσος πολιτικός και επιχειρηματίας. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Forbes, το 2021 ο Άβεν βρισκόταν στην 30η θέση των 200 πιο πλούσιων Ρώσων, με περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αλεξάντρ Μασκέβιτς, δισεκατομμυριούχος από το Καζακστάν με καταγωγή από την Κιργιζία είναι υπήκοος Καναδά και ζει στο Τελ-Αβίβ. Σύμφωνα με το Forbes, το 2016 η περιουσία του έφθανε το 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια (με πληροφορίες από το Ukrinfrom).

Ο συνταγματάρχης Αλεξέι Σαρόφ έγινε ο τελευταίος υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος που πέθανε στον πόλεμο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη απώλεια ανώτερων στρατιωτικών της χώρας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα, είναι ο 15ος ανώτατος διοικητής που «χάνει» ο Πούτιν.

Colonel Alexei Sharov, commander of the 810th Marine Brigade of the #Russian Army, was killed near #Mariupol. pic.twitter.com/1btjX3vBzz