«Κυνήγι μαγισσών» από τον Πούτιν - «Άφαντος ο Ρώσος υπουργός Άμυνας»

Κυνήγι μαγισσών έχει εξαπολύσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού τα πολεμικά σχέδιά του δεν πάνε όπως θα ήθελε - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Πολλά εδάφη που είχαν κατακτήσει οι ρωσικές δυνάμεις ανακτούν οι Ουκρανοί, σύμφωνα με πληροφορίες των ΗΠΑ. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, δεν αφήνει αδιάφορο τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, που είναι εξοργισμένος κι έχει ξεκινήσει ένα «κυνήγι μαγισσών».

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καθηλωθεί και τώρα ο Πούτιν ψάχνει να βρει τι φταίει, αναζητώντας τους ενόχους της αποτυχίας να καταλάβει την Ουκρανία στο στενό κύκλο του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος είναι έξαλλος που τα στρατιωτικά του σχέδια διέρρευσαν στη Δύση και έχουν χαθεί στη μάχη κορυφαίοι στρατηγοί του. Μάλιστα, είναι επιφυλακτικός ακόμα και με τον στενό του φίλο, τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος είναι γενικός υπεύθυνος για τη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία πλέον δεν προχωρά.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς εκτίμησε κι εκείνος ότι οι ρωσικές δυνάμεις αποτυγχάνουν να προχωρήσουν στην Ουκρανία, παρά τους συνεχιζόμενους σφοδρούς βομβαρδισμούς πόλεων και κωμοπόλεων. Όπως είπε, η επίθεση του Πούτιν έχει «κολλήσει» και παρά την καταστροφή που φέρνει μέρα με τη μέρα, ο Ρώσος ηγέτης «πρέπει να ακούσει την αλήθεια», να σταματήσει τις μάχες και να προσπαθήσει να βρει μια διπλωματική λύση. «Ο πόλεμος δεν καταστρέφει μόνο την Ουκρανία, αλλά και το μέλλον της Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν πληροφορίες στα ουκρανικά ΜΜΕ που υπογραμμίζουν την χαρακτηριστική απουσία του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια στις 11 Μαρτίου, αναφέρει η ουκρανική Pravda, επικαλούμενη Ρώσους δημοσιογράφους. Δηλαδή, σημειώνει, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια τις 12 από τις συνολικά 28 μέρες του πολέμου στην Ουκρανία.

Good catch here by journalist Dmitry Treshchanin: Russia’s defense minister, Sergey Shoigu, hasn’t been seen in public for 11 days. (The head of the National Guard, a real nutter named Viktor Zolotov, also seems to be curiously missing.) https://t.co/sHaUm1BNSx