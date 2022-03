Ουκρανία: Ξεκίνησε ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων εν μέσω εχθροπραξιών

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι μάχες μαίνονται στην Ουκρανία παρά τις προσπάθειες για ειρηνευτική λύση

Τα ξημερώματα έφτασε στην Κωνσταντινούπολη η ουκρανική αντιπροσωπεία, ενώ η ρωσική είχε φτάσει από χθες.

Ukrainian and Russian negotiators are in Istanbul for a new round of peace talks pic.twitter.com/3eqMUkQDEb

Οι πιθανότητες μιας λύσης είναι περιορισμένες, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι όσο η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, ίσως θέλει να κερδίσει χρόνο για να ενισχύσει τις θέσεις της στο πολεμικό πεδίο και να κερδίσει περισσότερα στις διαπραγματεύσεις.

Russian delegation arrives for their high-stakes talks with Ukrainian counterparts who are also expected later today in Istanbul pic.twitter.com/mXvFWPWMjE