Ρωσία-Ουκρανία: Την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία στην Τουρκία είναι πιθανόν να ξεκινήσουν αύριο και είναι σημαντικό να διεξαχθούν τετ α τετ παρά την απουσία προόδου μέχρι σήμερα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν κατά την διάρκεια χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας για την διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με την Αγκυρα να ελπίζει ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει γίνει πρόοδος σχετικά με την προοπτική συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι μέχρι σήμερα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα σχόλια του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που δήλωσε ότι ο Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε «χασάπη», δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία, αποτελούν πηγή ανησυχίας και ότι Κρεμλίνο θα συνεχίσει να παρακολουθεί «πολύ προσεκτικά» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

Ουκρανία: Το Τσερνίχιβ χωρίς νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα

Οι εκτεταμένες καταστροφές έχουν αφήσει χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα τον πληθυσμό του Τσερνίχιβ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν την πόλη αυτή στη βόρεια Ουκρανία.

Η παροχή φυσικού αερίου εξακολουθεί να λειτουργούν εν μέρει, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η υποδομή της πόλης καταστράφηκε από «έντονες μάχες», αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιδιόρθωση των ζημιών, έγραψε το Σάββατο στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Ένας άνδρας περνάει με το ποδήλατό του μπροστά από τις φλόγες και τον καπνό που αναδύεται από μια πυρκαγιά μετά από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, στις 25 Μαρτίου 2022/AP

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Τσερνίχιβ στον ουκρανικό βορρά για κάποιο καιρό. Κεντρικός δρόμος της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οδηγεί στο Κίεβο.

Η πόλη έχει «εντελώς καταστραφεί» από τις ρωσικές δυνάμεις

Ο δήμαρχός της Βλαντισλάβ Ατροσένκο δήλωσε το Σάββατο ότι η πόλη έχει «εντελώς καταστραφεί» από τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης σημείωσε ότι περισσότεροι από 200 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς από τους 285.000 κατοίκους που είχε αρχικά η πόλη έχουν φύγει.

The Russian occupier from St. Petersburg, who came to fight in Ukraine and get to Kyiv to "wet the Ukrainians" became despondent.“The battle has been going on for 8 hours already, a lot of dead and wounded. It was just a miracle that we managed to survive.”#stoprussia #StopPutin pic.twitter.com/TFga8fFOZi — Alf Really (@vik8867dn) March 27, 2022

Οι Ρώσοι άνοιξαν πυρ σε εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας στο Χάρκοβο

Οι μάχες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με τις ρωσικές δυνάμεις να ανοίγουν επίσης πυρ στις εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας Neutron Source στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί ζημιές από βομβαρδισμό πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες και είχαν αποκοπεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, βομβαρδίστηκαν το Σάββατο, ανέφερε η Ukrayinska Pravda επικαλούμενη την κρατική αρχή που είναι αρμόδια για τα πυρηνικά.

«Η επαλήθευση της έκτασης της ζημιάς δεν είναι δυνατή λόγω των αδιάκοπων μαχών κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Russian invader from St. Petersburg:"There is only one name from Kalashnikov, covered in mud. My Hands are a complete mess. Now we are pulling out our dead and wounded, we are taking them. I hope this is not the last video". #StopRussia #StopPutin #StopRussianAggression pic.twitter.com/yzAMeA3s0t — Alf Really (@vik8867dn) March 27, 2022

Στο μεταξύ τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιτυχείς αντεπιθέσεις γύρω από το Χάρκοβο, σύμφωνα με τον περιφερειακό επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Απωθούμε τις δυνάμεις κατοχής προς την κατεύθυνση των (ρωσικών) συνόρων», σημείωσε χθες, Κυριακή, στο Telegram ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Όσκιλ: Επλήγη κτίριο κατοικιών - Σκοτώθηκε μια τετραμελής οικογένεια

Κτίριο κατοικιών επλήγη, πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο χωριό Όσκιλ στην περιοχή Ιζιούμ και σκοτώθηκε μια τετραμελής οικογένεια. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Οι ρωσικές δυνάμεις μετακινούνται προς τη Λευκορωσία για να ανασυγκροτηθούν μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία, σύμφωνα παράλληλα με χθεσινή ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ένας Ουκρανός στρατιώτης κοιτάζει έξω από ένα τανκ στο χωριό Lukyanivka, περιοχή Κιέβου, Ουκρανία, Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2022/AP

Ο στόχος της μετακίνησης των στρατευμάτων είναι η «εναλλαγή μονάδων που έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες, η ενίσχυση των υπαρχουσών ομάδων, ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα, καύσιμα και πυρομαχικά, η διοργάνωση της απομάκρυνσης τραυματιών και άρρωστου προσωπικού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για νέες πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Το γενικό επιτελείο σημείωσε επίσης χθες το βράδυ ότι ο ρωσικός στρατός προετοιμάζεται για νέες πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία με την προμήθεια νέων βλημάτων σε βάσεις εκτόξευσης στη Λευκορωσία. Και αυτή η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Μαίνονται οι μάχες σε Ρούμπιζνε, τη Σεβεροντονέτσκ και τη Μαριούπολη

Στο μεταξύ οι μάχες συνεχίζονται στη Ρούμπιζνε, τη Σεβεροντονέτσκ και τη Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσική Εθνοφρουρά προσπαθεί να καταπνίξει την λαϊκή αντίσταση σε κατεχόμενες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Καταστροφές και στην πόλη Λβιβ

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην Ουκρανία κοντά στην δυτική πόλη Λβιβ.

Η αποθήκη αυτή καυσίμων εφοδίαζε τον ουκρανικό στρατό στο δυτικό τμήμα της χώρας και κοντά στο Κίεβο, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν δοθεί από το Σάββατο από την Ουκρανία.

Ένας στρατιώτης του ουκρανικού στρατού επιθεωρεί θραύσματα ενός αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας, Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022/AP

Ρουκέτες που ρίφθηκαν από αεροσκάφη και πολεμικά πλοία κατέστρεψαν διάφορους στρατιωτικούς στόχους στην Λβιβ και περιοχές του Κιέβου, ανακοίνωσε επίσης το γενικό επιτελείο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Μια αποθήκη καυσίμων επλήγη, δήλωσε παράλληλα ο δήμαρχος της Λβιβ Αντρίι Σαντόβι και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πέντε θύματα, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω. Καμία πολιτική υποδομή δεν καταστράφηκε. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές πολιτικής προστασίας, η πυρκαγιά που προκλήθηκε στην αποθήκη καυσίμων κατέστη δυνατό να κατασβεστεί έπειτα από 14 ώρες χθες, Κυριακή.

Στην περιφέρεια Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, αποθήκη καυσίμων καταστράφηκε επίσης από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα το Σάββατο, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές. Η καταστροφή που προκλήθηκε στην πόλη Ντούμπνο ήταν εκτεταμένη, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της περιφερειακής διοίκησης.

Russian occupiers are abandoning their own!

According to the SBU, the 22-year-old wounded occupier, like many of his colleagues, was abandoned by the commanders on the battlefield near Rubizhne in the Lugansk region.

He was left to die... #StopRussia #StopPutin #StopWarInUkraine pic.twitter.com/mBjLnIAVeG — Alf Really (@vik8867dn) March 27, 2022

Κονασένκοφ: Συνολικά 67 στρατιωτικοί στόχοι καταστράφηκαν σε ένα 24ωρο

Συνολικά 67 στρατιωτικοί στόχοι καταστράφηκαν σε ένα 24ωρο, δήλωσε επίσης ο Κονασένκοφ από τη Μόσχα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν εγκαταστάσεις επισκευών του στρατού στην Λβιβ, μια αποθήκη με αντιαεροπορικούς πυραύλους 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου και 18 μαχητικά drones. Οι επιθέσεις στην Ουκρανία θα συνεχιστούν, σημείωσε ο Κονασένκοφ.

Το dpa επισημαίνει ότι, όπως ισχύει για τους περισσότερους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών στη διάρκεια του πολέμου, δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθευτεί ούτε αυτή η πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Ένα τανκ, κατεστραμμένο από μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατευμάτων στη Lukyanivka, περιοχή Κιέβου, Ουκρανία, Δευτέρα 27 Μαρτίου 2022/AP

10.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη

Η Ουκρανίδα επικεφαλής των ανθρωπιστικών διαδρόμων εκτιμά ότι 10.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη.

Σε συνέντευξή της στο BFMTV, η Tatiana Lomakina, επικεφαλής των ανθρωπιστικών διαδρόμων της ουκρανικής κυβέρνησης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μαριούπολη, όπου οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι 10.000 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της πολιορκίας της πόλης.

«Σήμερα, υπολογίζουμε τον αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Μαριούπολη σε 10.000. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους βγάλουμε έξω«, δήλωσε στο BFMTV.

