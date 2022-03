Ουκρανία: «Σκότωσαν τον άνδρα της και τη βίασαν μπροστά στο παιδί της»

Φρίκη με τον ομαδικό βιασμό μητέρας μπροστά στο ανήλικο παιδί της από Ρώσους στρατιώτες - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν το πιο σκληρό πρόσωπο του πολέμου και την κτηνώδη συμπεριφορά των εισβολέων που σκοτώνουν αμάχους και βιάζουν ανυπεράσπιστες μητέρες στην Ουκρανία.

Μια από αυτές τις φρικιαστικές ιστορίες είναι και η υπόθεση που ανέφερε η Ουκρανή βουλευτής Μαρία Μεζέντσεβα και αφορά σε μία γυναίκα που φέρεται να βιάστηκε κατ' επανάληψη από Ρώσους στρατιώτες μπροστά στο ανήλικο παιδί της, σε μια μικρή κωμόπολη κοντά στο Κίεβο.

Λίγο νωρίτερα, οι στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν μπροστά στα μάτια τους τον άμαχο άνδρα της και πατέρα του παιδιού της.

What's happening to women in Ukraine is "quite a scary scene", says @mezentseva_dep as she recalls an incident where a woman was "raped several times in front of her underage child" after her husband was shot.#Ridge: https://t.co/31OokSLksh



