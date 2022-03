Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας συγχρονίστηκε με το ευρωπαϊκό

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας συγχρονίστηκαν επιτυχώς σήμερα με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο.

«Κάτι που θα βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει σταθερό το ηλεκτρικό της σύστημα, τα σπίτια ζεστά και τα φώτα αναμμένα κατά τη διάρκεια αυτών των σκοτεινών περιόδων», είπε η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον. «Είναι επίσης ένα ιστορικό ορόσημο για τη σχέση ΕΕ-Ουκρανίας - σε αυτόν τον τομέα, η Ουκρανία είναι πλέον μέρος της Ευρώπης», είπε.

Την εξέλιξη χαιρέτισε η Πρόεδρος της Κομισιόν. «Η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον ενεργειακό τομέα, διασφαλίζοντας την αντίστροφη ροή του φυσικού αερίου προς τη χώρα και την παράδοση ενεργειακών προμηθειών που έχει μεγάλη ανάγκη. Ανυπομονούμε επίσης για τη στιγμή που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εξαιρετική συνεργασία μας για την πράσινη μετάβαση και τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς», τόνισε η Επίτροπος Ενέργειας.

Ukraine, Moldova and Europe: shared values, shared power and solidarity.



I welcome the key step taken today to keep lights on and houses warm in these dark times by synchronising the electricity grids of 🇺🇦🇲🇩 with 🇪🇺 grid.



We'll continue working to stabilise their power systems pic.twitter.com/x2UZRtO7Ze