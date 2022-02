Νεογέννητα μεταφέρονται από την εντατική σε καταφύγιο - Σπαρακτικό βίντεο

Το σκληρό πρόσωπο του πολέμου αποκαλύπτεται με τον πιο τραγικό τρόπο σε βίντεο που ανήρτησαν στο Twitter οι New York Times.

Σε αυτό μαίες μαιευτηρίου στην πόλη Ντνίμπρο της Ουκρανίας φαίνονται να μεταφέρουν νεογέννητα από τη Μονάδα Εντατικής Νεογνών σε αυτοσχέδιο καταφύγιο στο υπόγειο του νοσοκομείου.

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P