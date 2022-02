Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο - Αναμένεται επίθεση με τεθωρακισμένα

Όλες οι εξελίξεις για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (24/2/22)

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο. Διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την ουκρανική κυβέρνηση να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες αυτές. Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Οι Ουκρανοί παραμένουν στα καταφύγια για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς

Όπως αναφέρουν το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο και το Interfax δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου λίγο πριν τις 05:00 το πρωί.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεραστσένκο το Κίεβο δέχεται επίθεση από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Οι επιθέσεις στο Κίεβο με πυραύλους κρουζ ή βαλλιστικούς πυραύλους μόλις άρχισαν πάλι. Άκουσα δύο ισχυρές εκρήξεις μόλις τώρα», έγραψε Γκεραστσένκο, στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Εκρήξεις ακούγονται συνεχώς στο Κίεβο

Μάχες μαίνονται από το πρωί στο βόρειο προάστιο του Κιέβου, Ομπλόνσκι, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από το Κίεβο. Πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Ουκρανία: Αναμένεται επίθεση με τεθωρακισμένα σήμερα

Σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών δήλωσε νωρίτερα πως η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία θα επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου.

Ο Αντόν Χεραστσένκο επεσήμανε ότι ο στρατός της Ουκρανίας στο Κίεβο είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με αντιαρματικούς πυραύλους, τους οποίους έχουν προσφέρει στη χώρα οι ξένοι σύμμαχοί της.

Οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο έχουν ξεκινήσει από το πρωί

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, Χάνα Μάλιαρ, εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται αργότερα σήμερα να φτάσουν σε περιοχές ακριβώς έξω από το Κίεβο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές βομβαρδίστηκαν νωρίτερα σήμερα με πυραύλους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού που υπερασπίζονται το Κιέβο σε τέσσερα μέτωπα είναι αντιμέτωπες με αριθμητικά υπέρτερη δύναμη.

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το Κίεβο

Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-27 καταρρίφθηκε πάνω από την πρωτεύουσα, Κίεβο, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Εβγκένι Γενίν.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter από τις ουκρανικές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης φαίνεται να δείχνουν φωτιά σε διώροφο σπίτι μετά από πτώση θραυσμάτων αεροπλάνου πάνω του. Δεν είναι σαφές εάν αυτά είναι τα υπολείμματα του αεροσκάφους Su-27.

Київ↘️



О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.



Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/7XiyOOuXY8 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Ουκρανία: Καταρρίφθηκε αεροσκάφος – Έπεσε πάνω σε πολυκατοικία

Ο ίδιος ανακοίνωσε πως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό αεροσκάφος στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου.

Photos from Ukraine’s State Emergency Services Department show a multi-story building burning in southeast Kyiv. This is in the opposite side of the Dnieper river. pic.twitter.com/ExWd0Inlpr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό ακόμα αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το Κρατικό Τμήμα Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας δείχνουν ένα πολυώροφο κτίριο να καίγεται.

Πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο ότι δύο κτίρια φλέγονται, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μαχητικό ή για μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ζελένσκι: Τουλάχιστον 137 Ουκρανοί νεκροί – «Μας άφησαν μόνους μας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο του διάγγελμα ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το πρωί της Πέμπτης έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 137 Ουκρανοί.

Χαρακτήρισε τους πεσόντες «ήρωες» και πρόσθεσε ότι άλλοι 136 Ουκρανοί τραυματίστηκαν στις μάχες.

Еще одно видео с моментом взрыва в небе над Киевом



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/CmiEnMaXIO — Дождь (@tvrain) February 25, 2022

Ο Ζελένσκι εξέφρασε το παράπονό του ότι η χώρα του έχει «αφεθεί μόνη» αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό.

«Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την εισδοχή της στο NATO; Όλοι φοβούνται», ανέφερε.

Ζήτησε μάλιστα την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη χώρα του, καθώς οι ηγέτες των 27 συνεδρίαζαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες.

Oh my. Ukraine State Emergency Services video shows serious damage to this residential home in southeast Kyiv. Its report and Interior Ministry just now said building was hit around 4:20am. They warn it could collapse. pic.twitter.com/pnmajbgbbh — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Επανέλαβε επίσης την έκκληση να αποκλειστεί η Ρωσία από το δίκτυο πληρωμών SWIFT και να επιβληθεί εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο αέριο που εξάγει η Μόσχα.

Ζήτησε ακόμα να προσφερθεί βοήθεια στον στρατό της Ουκρανίας, με όπλα και πυρομαχικά από την Ευρώπη, και να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάπτυξη ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. «Χρειάζεται ταχεία ανάληψη σθεναρής δράσης», επέμεινε.

Ουκρανία: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε όλη τη χώρα

Η ουκρανική συνοριοφυλακή ανέφερε πως βομβαρδίστηκε με πύραυλο θέση της στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

BREAKING: Explosions light up the sky over Kiev as Ukraine shoots down Russian aircraft https://t.co/JzXZ90kQ2E pic.twitter.com/wvbyc6ttSS — Daily Express (@Daily_Express) February 25, 2022

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, επί θύραις του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Ο τρόμος κυριαρχεί στην Ουκρανία

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο και την πρώτη ημέρα της επίθεσης, όταν, κατά Ουκρανούς αξιωματούχους, επλήγη με πυραύλους Κρουζ στρατιωτική βάση στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στην πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι.

Ουκρανία: Στόχος είναι το Κίεβο

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας παραδέχθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην Ουκρανία, με στρατεύματα να έχουν συγκεντρωθεί στις ανατολικές περιοχές Χάρκοβο και Ντονέτσκ, καθώς και στον νότο, τονίζοντας μάλιστα ότι βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου.

Ο Μακρόν καταγγέλλει τη «διπροσωπία» του Πούτιν, αλλά διατηρεί την επαφή μαζί του

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκρινε ότι θα ήταν χρήσιμο να «παραμείνει ανοικτός ο δρόμος του διαλόγου με τη Μόσχα προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ο τερματισμός της επίθεσης της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη «διπροσωπία» του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως είχε χθες Πέμπτη «ειλικρινή, άμεση και ταχεία» συζήτηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να απαιτήσει «να σταματήσουν οι μάχες το συντομότερο» και τον κάλεσε «να συζητήσει» με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως επικοινώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο μεταξύ άλλων για του μεταφέρει το αίτημα του ουκρανού ομολόγου του για αυτό.

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία ανελέητα

«Θεωρώ πως είναι ευθύνη μου (...) ταυτόχρονα καταδικάζοντας, ταυτόχρονα επιβάλλοντας κυρώσεις, ταυτόχρονα συνεχίζοντας τη δράση, να αφήσω ανοικτό τον δρόμο ώστε μια μέρα, ή όταν οι προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί, να μπορέσουμε να αποσπάσουμε την διακοπή των εχθροπραξιών», ανέφερε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Ωστόσο, ο κ. Μακρόν, ο οποίος είχε πολλαπλασιάσει τις διπλωματικές προσπάθειές του τις τελευταίες εβδομάδες, στηλίτευσε επίσης τη «διπροσωπία» του Πούτιν.

«Ώρες πριν αρχίσει η εισβολή, ακόμα συζητάγαμε λεπτομέρειες για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ. Επομένως ναι, υπήρξε διπροσωπία, υπήρξε εσκεμμένη επιλογή, συνειδητή, από τον πρόεδρο Πούτιν να εξαπολύσει πόλεμο όταν ακόμα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε την ειρήνη», εκτίμησε.

«Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να εξαγάγουμε συμπεράσματα από την επιλογή του προέδρου Πούτιν που βάλθηκε να αναποδογυρίσει την ευρωπαϊκή ιστορία και να μας οδηγήσει σε λογικές αυτοκρατορίας και σύγκρουσης, καταπατώντας όλες τις αρχές που πρυτανεύουν στο διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο κ. Μακρόν.

Τουλάχιστον 137 Ουκρανοί έχουν χάσει τη ζωή τους από χθες που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή

Ανήγγειλε ακόμη ότι η Γαλλία θα επιταχύνει την ανάπτυξη στρατιωτών της στη Ρουμανία στο πλαίσιο του NATO, αντιδρώντας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και ότι θα συμμετάσχει στην αστυνόμευση του εναέριου χώρου των κρατών της Βαλτικής από τον Μάρτιο.

Επιπλέον ανέφερε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην επιβολή δικών της, χωριστών κυρώσεων στη Ρωσία, πέραν αυτών που αποφάσισε η ΕΕ.

Μπλίνκεν: «Η Ρωσία έχει σκοπό να ανατρέψει την ουκρανική κυβέρνηση»

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε από την πλευρά του πεπεισμένος ότι σκοπός του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Μεγάλα θύματα του πολέμου τα παιδιά

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC την επομένη της έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης πως η Μόσχα θα «επιτεθεί στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις».

«Βλέπουμε δυνάμεις να έρχονται από τον βορρά, από την ανατολή, από τον νότο, και αυτό είναι το σχέδιο που επισημαίναμε στον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε ο κ. Μπλίνκεν.

Οι ΗΠΑ τονίζουν ότι στόχος του Πούτιν είναι να καταλάβει το Κίεβο

Μολαταύτα διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «θα επικρατήσει».

«Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα, είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας θα νικήσουν», είπε.

Φον ντερ Λάιεν: «O Πούτιν επέλεξε να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη»

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη», κατήγγειλε τέλος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Βόμβες πέφτουν σε αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά, που φοβούνται για τις ζωές τους και πολλοί πεθαίνουν - και όλα αυτά συμβαίνουν το 2022 στην καρδιά της Ευρώπης», σημείωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ είναι ενωμένη.

Επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ομόφωνοι στην καταδίκη της «φρικτής και απρόκλητης επίθεσης» της Ρωσίας και διεμήνυσε ότι «το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει».

Ο Ζελένσκι σε διάγγελμά του εξέφρασε το παράπονό του γιατί η Δύση έχει αφήσει την Ουκρανία μόνη της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για «τεράστιο πακέτο στοχευμένων κυρώσεων, που θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και την πολιτική ελίτ».

Εξήγησε πως πρόκειται για κυρώσεις που αφορούν στον οικονομικό τομέα, στην ενέργεια, τις μεταφορές, τον έλεγχο των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων.

«Οι οικονομικές κυρώσεις θα κόψουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις πιο σημαντικές οικονομικές αγορές», διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μέτρα που ελήφθησαν σε συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους της ΕΕ.

«Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας .Το Κρεμλίνο το ξέρει, έκανε τα πάντα για να μας διχάσει αλλά απέτυχε», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Είμαστε ενωμένοι, πιο ενωμένοι από ποτέ» προσέθεσε και ανέφερε ότι «αυτά τα γεγονότα σηματοδοτούν την αρχή νέας εποχής».

Είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να «χαράξει εκ νέου τον χάρτη της Ευρώπης διά της βίας. Πρέπει να αποτύχει και θα αποτύχει».



