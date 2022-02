Ουκρανία: Πτώση ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους – Νεκροί όλοι οι επιβάτες

Ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-26 συνετρίβη στην περιοχή Βορονές της νότιας Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Interfax, που επικαλείται στρατιωτικές πηγές, δεν υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Παράλληλα αναφέρεται ότι η πτώση του αεροσκάφους πιθανόν να οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Νωρίτερα, πάντως, ουκρανικά μέσα ανέφεραν πως καταρρίφθηκε ρωσικό αεροσκάφος An-26, κάνοντας λόγο για πέντε νεκρούς.

BREAKING: Russia's defense ministry says crew killed in plane crash near Ukraine, doesn't specify how many were on board