Ουκρανία: Σπαρακτικές εικόνες - Πατέρας αποχαιρετά με λυγμούς την κόρη του

Σκηνικό πολέμου στην Ουκρανία. Ο άμαχος πληθυσμός καταφεύγει στους σταθμούς του μετρό του Κιέβου για να προστατευτεί. - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Την φρίκη του πολέμου ζουν τις τελευταίες ώρες οι πολίτες της Ουκρανίας. Μέσα σε λίγες ώρες, οι Ουκρανοί είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν ριζικά.

Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν μαζικά τις περιουσίες και τα σπίτια τους προκειμένου να γλιτώσουν από τους ανελέητους βομβαρδισμούς, ενώ άλλοι αναγκάζονται να αποχαιρετήσουν, ίσως και για πάντα, τις οικογένειές τους, αφού μένουν πίσω για να πολεμήσουν.

Οι εικόνες από το μέτωπο του πολέμου είναι σπαρακτικές. Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο πατεράδων που αποχαιρετούν τα παιδιά τους.

Βίντεο με πατέρα που βάζει στην κόρη του στο λεωφορείο και την αποχαιρετά με κλάματα προκαλεί συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον κόσμο.

🇺🇦 That’s how a father in Ukraine sent his family to the safe zone and said goodbye to the camera.

pic.twitter.com/hI2P30WAAZ

Σε άλλο βίντεο, ένας πατέρας αποχαιρετά την κόρη του έξω από το λεωφορείο. Σχηματίζουν μια καρδιά στο υγρό τζάμι και «ακουμπούν» τις παλάμες τους, ίσως και για τελευταία φορά.

#Ukraine, A father sees his daughter off during the evacuation of #Donetsk in #Donbass #Donbas. Remember, the men are not being evacuated. Only the women and children. The men are being drafted. Many other images just like this one.#Russia #putin

A woman says goodbye to her father through a bus window during the evacuation of local residents to Russia, in the rebel-controlled city of Donetsk, Ukraine February 19, 2022.

Ένας πατέρας καθησυχάζει τον γιο του καθώς η οικογένειά του καταφεύγει σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, εν μέσω φόβου εκρήξεων.

A father reassures his son as his family takes refuge in a metro station in Kyiv , the Capital of Ukraine amid fear of explosions.

A father reassures his son as his family takes refuge in a metro station in Kyiv , the Capital of Ukraine amid fear of explosions.

Σε φωτογραφία που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ένα ζευγάρι κοιτάζεται στα μάτια και αγκαλιάζεται σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο. Η απόγνωση και η θλίψη τους είναι ζωγραφισμένα στο βλέμμα τους.

Promise me that you will hug me again.

Promise me that you will hug me again.

Ukraine 24/2/2022





