Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός εισβάλλει στο Κίεβο

Δραματικές είναι οι ώρες στην Ουκρανία, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ρωσική επιδρομή. Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε πως η χώρα δέχεται ένα δεύτερο κύμα επίθεσης αυτή την ώρα. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο Ουκρανούς συνοριοφύλακες, μετέδωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν βόρεια της περιοχής του Κιέβου.

Σφοδρές μάχες μαίνονται σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, ενώ σύμφωνα σύμβουλο του προέδρου Ζελένσκι στο στόχαστρο της ρωσικών δυναμένων είναι η έδρα της Κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, έρχονται αναφορές για δεκαοκτώ νεκρούς σε επίθεση κοντά στην Οδησσό της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Συνετρίβη ουκρανικό μαχητικό

Ένα μαχητικό αεροσκάφος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, που φέρεται να είχε 14 επιβαίνοντες, συνετρίβη κοντά στο Κίεβο, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στρατιωτικό αεροσκάφος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας (στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα) συνετρίβη μεταξύ των χωριών Zhukivtsi και Trypillia, στην περιοχή Obukhov και ακολούθησε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων», ανέφερε στην εφαρμογή Telegram η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης.

Το πρωί, ο υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, τόνισε πως η Ουκρανία δέχεται μια ευρείας κλίμακας επίθεση από τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται στην επίθεση.

«Όχι, δεν είναι μια ρωσική εισβολή μόνο στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μια ευρείας κλίμακας επίθεση από πολλές κατευθύνσεις», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Ο Σπύρος Λάμπρου και η κάμερα του Star βρίσκεται στη Μαριούπολη

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, κατά το πρώτο κύμα επίθεσης, που εξαπολύθηκε, λίγη ώρα μετά την εντολή που έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, επλήγησαν διοικητικά κέντρα του στρατού και άλλα κτίρια σε διάφορες πόλεις της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Το μεσημέρι, σύμφωνα με το Reuters, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στο Κίεβο. Όπως αναφέρει εμφανίστηκαν μαύροι καπνοί πάνω από το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Για δεύτερο κύμα επίθεσης που είναι σε εξέλιξη κάνει λόγο η Ουκρανία

Δύο πύραυλοι κρουζ έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με Ουκρανό ανώτερο αξιωματούχο που επικαλέστηκε πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο της χώρας.

Στο ανατολικό μέτωπο σφοδρές μάχες διεξάγονται κοντά στο Χάρκοβο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter από το Κίεβο, έχουν καταγράψει στρατιωτικά ελικόπτερα πάνω από την πόλη. Μάλιστα οι χρήστες αναφέρουν πως πρόκειται για ρωσικά ελικόπτερα.

🇺🇦Numerous Russian military helicopters over Hostomel town in the #Ukraine #Kyiv Oblast. Looks like a Russian Air Assault has started. pic.twitter.com/rJeZHw9Kv8

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, η Ρωσία κατέλαβε το διεθνές αεροδρόμιο Antonov στο Χοστομέλ, σε απόσταση μόλις 15’ δυτικά του περιφερειακού του Κιέβου, μετά από επίθεση με ελικόπτερα Mi-8.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC