H Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε ρωσικά αεροσκάφη

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε ρωσικά αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νωρίτερα η Πολεμική Αεροπορία της χώρας σημείωσε πως ο ουκρανικός στρατός αποκρούει αεροπορική επίθεση, ενώ διέψευσε τις πληροφορίες ότι υπάρχει απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό.

«Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας.

«Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστό γίνεται εκτενής βομβαρδισμός με αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και πυροβολικό μεγάλης ακτίνας δράσης στις βασικές υποδομές της Ουκρανίας όπως αεροδρόμια, βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας, γέφυρες, λιμάνια, αεράμυνα, κτλ μέχρι και το Κίεβο.

Την ίδια ώρα η Ουκρανία δέχεται επίθεση και στα σύνορά της με τη Λευκορωσία.

Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι άρματα μάχης εισβάλουν στη χώρα από τη Λευκορωσία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε πως η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια «ευρείας κλίμακας εισβολή».

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.