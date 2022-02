Oλική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: Πληροφορίες για οχτώ νεκρούς

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων.

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Ουκρανία

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η συνοριοφρουρά της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά κονβόι πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα, κυρίως από τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία, και εισήλθαν στο Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και το Λουχάνσκ.

«Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις περιοχές Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά) από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας», εξήγησε η συνοριοφρουρά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα "Ζ".

Τεταμένη η κατάσταση στην Ουκρανία

Παράλληλα, οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανήρτησαν ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρουν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αυτοαναξηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ

Από τα ξημερώματα η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία

O ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι ακούστηκαν άλλες τέσσερις εκρήξεις στη Μαριούπολη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «ολική εισβολή της Ρωσία» στο ουκρανικό έδαφος, κάτι που επιβεβαιώνει και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλάβει τις πόλεις Σχάστια και Στανίτσια Λουχάσνκα στην επαρχία Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA. Προς το παρόν τις πληροφορίες δεν έχουν σχολιάσει οι αρχές στο Κίεβο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1