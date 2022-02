Ουκρανία: Έπεσε το Κίεβο - Πληροφορίες για πυρά κοντά σε κυβερνητικά κτίρια

Όλες οι εξελίξεις για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (24/2/22)

Το Κίεβο έπεσε. Με ένα tweet Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα και επιχειρούν. Σύμφωνα με το Associated Press πυρά ακούγονται κοντά σε κυβερνητικά κτίρια στην καρδιά του Κιέβου.

Από το πρωί η Ρωσία σφυροκοπούσε το Κίεβο από αέρος

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι Ρώσοι βρίσκονται στο βόρειο προάστιο Ομπλόνσκι, 9 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και την ουκρανική Βουλή.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX

Καλούσε μάλιστα τους κατοίκους να φτιάξουν βόμβες μολότοφ για να αμυνθούν και τα γυναικόπαιδα να σπεύσουν στα καταφύγια.

«Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!», έγραφε το μήνυμα.

Ο ουκρανικός στρατός κατέρριψε ρωσικό αεροσκάφος που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στο Κίεβο

«Ειρηνικοί πολίτες – Να προσέχετε. Μην βγαίνετε από το σπίτι σας», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών.

Από νωρίς το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα ακούγονταν εκρήξεις. Το Κίεβο ήταν περικυκλωμένο από ρωσικά στρατεύματα.

Οι Ουκρανοί πέρασαν τη νύχτα στα καταφύγια στο μετρό του Κιέβου

Ο ουκρανικός στρατός ανατίναξε γέφυρες στην πόλη για να καθυστερήσει την επέλαση των Ρώσων και να κερδίσει χρόνο, ώστε να ανασυντάξει τις δυνάμεις του.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάνε στα καταφύγια, ενώ τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν από το κέντρο της πόλης.

Το σφυροκόπημα από αέρος ήταν ανελέητο με βαλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ.

Την ίδια ώρα αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονταν γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ, όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός ρωσικών τεθωρακισμένων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ουκρανικού στρατού στο Facebook, η προέλαση «των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε».

Το γενικό επιτελείου στρατού της Ουκρανίας επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, το οποίο χθες είχε δεχθεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες απωθήθηκαν.

«Μια τακτική μονάδα των δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει το αεροδρόμιο Γκοστομέλ όπου είχαν διεισδύσει χθες αερομεταφερόμενες ρωσικές μονάδες», ανέφερε η ανάρτηση στο Facebook.

Από νωρίς το πρωί η Ουκρανία ανέμενε ότι η Ρωσία θα εισβάλει στο Κίεβο και από εδάφους με τεθωρακισμένα.

Η κυβέρνηση καλεί τους κατοίκους να φτιάξουν βόμβες μολότοφ και να αντισταθούν στους Ρώσους

Σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών εκτίμησε ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου.

The first explosions have already occurred in Ukrainian capital #Kyiv. The @GeneralStaffUA shot down several aircraft! One of them fell in the #Darnitsa district. A residential building was on #fire. pic.twitter.com/OLOfu0Eity