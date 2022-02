«Ρώσοι, να πάτε να γ… » - Ηχητικό ντοκουμέντο λίγο πριν πέσουν όλοι νεκροί

Η Ρωσία βρίσκεται προ των πυλών του Κιέβου. Η διπλωματία απέτυχε, η λογική εξαφανίστηκε. Ο πλανήτης έχει στραμμένη την προσοχή του στην Ουκρανία, η οποία από χθες σφυροκοπάται άγρια. Μέσα σε αυτό το κλίμα γίνονται γνωστές ιστορίες από το μέτωπο, που συμβάλλουν στην αναπτέρωση του ηθικού και του πατριωτισμού των Ουκρανών.

Στο Twitter ανέβηκε βίντεο από φυλάκιο στο νησάκι Φίδι, που βρίσκεται απέναντι από τη Μαριούπολη, και στο οποίο βρίσκονταν Ουκρανοί στρατιώτες.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC