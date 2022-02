Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ στην Κύπρο

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στις 23:03 της Τετάρτης κοντά στην Κύπρο προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε ένταση 5,5 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 23:03 ώρα Ελλάδας, σε θαλάσσια περιοχή 58 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου.

