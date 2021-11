Άλμπερτ Μπουρλά για το χάπι της Pfizer: «Μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα»

Το χάπι της Pfizer έναντι του κορωνοϊού θα αποτελέσει το νέο όπλο κατά της πανδημίας - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Ακόμα ένα όπλο στη φαρέτρα τους έναντι του κορωνοϊού έχουν οι επιστήμονες, αφού mετά τη Merck και η Pfizer ανακοίνωσε ότι πειραματικό αντιιικό χάπι για την COVID-19 έδειξε ότι μειώνει κατά 89% τις πιθανότητες νοσηλείας ή θανάτου για ενήλικες που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα. Η σημερινή ημέρα δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη της επιστήμης αλλά και των επιστημόνων μας να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό που θα ωφελήσει το σύνολο της ανθρωπότητας», ανέφερε σε tweet του ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

Today is a proud day for @Pfizer . A day when the power of our science and our scientists’ ability to rapidly advance a homegrown asset for the benefit of humankind is on full display. Here is a quick thread:

Επισημαίνει ακόμα ότι τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης μελέτης της φάσης 2 έδειξαν ότι το αντι-ιικό χάπι, εάν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, φαίνεται πως έχει τις προϋποθέσεις να «αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας την σοβαρότητα της νόσησης από COVID-19 και εξαλείφοντας έως και εννέα στις 10 νοσηλείες».

Today’s news is simply remarkable and suggests that our oral antiviral candidate, if approved by regulators, has the potential to be a real game changer, saving patients’ lives, reducing the severity of COVID-19 infections and eliminating up to nine out of ten hospitalizations.