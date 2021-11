Κίνα: Κινδυνεύει να πεθάνει δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ για την Ουχάν

Κλιμάκιο επιστημόνων του ΠΟΥ έφτασαν στην Ουχάν για να ερευνήσουν την προέλευση του κορωνοϊού - AP

Η Κινέζα «πολίτης δημοσιογράφος» Ζανγκ Ζαν που βρίσκεται στη φυλακή μετά τη βιντεοσκόπηση της καραντίνας στην Ουχάν, την πρώτη πόλη στον κόσμο που επλήγη από κορωνοϊό, κινδυνεύει να πεθάνει, όπως προειδοποίησε η οικογένειά της.

Η 38χρονη Ζανγκ κάνει απεργία πείνας μετά την καταδίκη της στα τέλη του 2020 σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για πρόκληση αναστάτωσης όσον αφορά τη δημόσια τάξη, μια κατηγορία που απαγγέλλεται συχνά στην Κίνα σε αντιπολιτευόμενους πολιτικούς.

Τον Φεβρουάριο του 2020, αυτή η πρώην δικηγόρος στην Σανγκάη μετέβη στην Ουχάν στην κεντρική Κίνα, για να ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατούσε εκεί μερικές ημέρες μετά την καραντίνα που επιβλήθηκε στην μητρόπολη αυτή των 11 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι εικόνες με κλινήρεις ασθενείς σε υπερπλήρη διάδρομο νοσοκομείου που είχε αποκαλύψει είχαν προσφέρει μια σπάνια εικόνα των συνθηκών υγείας που επικρατούσαν στην πόλη, η οποία μαστιζόταν από τον νέο κορονοϊό.

Η Ζανγκ είναι σήμερα πολύ αδύνατη και κινδυνεύει να μην ζήσει για πολύ, προειδοποίησε ο αδελφός της Ζανγκ Τζου την περασμένη εβδομάδα στο Twitter, αναφέροντας:

Μάλλον δε θα βγάλει τον χειμώνα. Φαίνεται ότι για εκείνη υπάρχει πια μόνο ο Θεός και οι αλήθειες στις οποίες πιστεύει.

Το AFP δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Ζανγκ Τζου, ενώ η μητέρα της αρνήθηκε να σχολιάσει.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88