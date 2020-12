Συναγερμός στη Τζόρτζια για εισβολή ενόπλου σε Πανεπιστήμιο

Συναγερμός σήμανε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, μετά από πληροφορίες για εισβολή ενόπλου στο κρατικό πανεπιστήμιο Kennesaw. Ο ύποπτος συνελήφθη, λίγο αφότου οι φοιτητές κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή τοποθεσία μέχρι νεωτέρας.

«Όλα καθαρά», δήλωσε το γραφείο έκτακτης ανάγκης του πανεπιστημίου σε ένα tweet . «Ο ύποπτος συνελήφθη και δεν υπάρχει καμία απειλή ούτε για την πανεπιστημιούπολη KSU. Συνεχίστε κανονικά τις λειτουργίες στις σχολές».

KSU Alert: All Clear. Suspect has been apprehended and there is no threat to either KSU campus. Please resume normal operations.