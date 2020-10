Μέρκελ: «Προχωρήστε σε lockdown - Έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα»

Τι λένε ομογενείς σε Γαλλία και Γερμανία για το νέο lockdown στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star

Η Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε σήμερα τους ηγέτες της ΕΕ να πάρουν άμεσα και δραστικά μέτρα και να προχωρήσουν σε lockdown, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για την αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Politico στις Βρυξέλλες, Ντέιβιντ Χέρσζενχορ, η Γερμανίδα Καγκελάριος έκανε έκκληση στους ηγέτες να επιβάλλουν στις χώρες τους lockdown, προκειμένου να σταματήσει το σαρωτικό δεύτερο κύμα της πανδημίας. «Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα», φέρεται να είπε, σημειώνοντας πως οι πολίτες είναι κουρασμένοι, αλλά έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να δούμε «τα νοσοκομεία να γεμίζουν».

