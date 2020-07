Αυστραλία κορωνοϊός: Νέο τεστ δίνει αποτελέσματα σε είκοσι λεπτά

Ερευνητές στην Αυστραλία επινόησαν ένα τεστ που μπορεί να διαγνώσει μόλυνση από τον νέο κορωνοϊό μέσα σε περίπου 20 λεπτά χρησιμοποιώντας δείγμα αίματος και υπογραμμίζουν πως πρόκειται για κάτι που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Μόνας ανακοίνωσαν πως το τεστ τους μπορεί να προσδιορίσει αν κάποιος είναι μολυσμένος αυτή τη στιγμή και αν είχε μολυνθεί στο παρελθόν.

«Οι βραχυπρόθεσμες εφαρμογές περιλαμβάνουν τη διάγνωση με γρήγορο τεστ και την ιχνηλάτηση των επαφών για να περιορισθεί η διάδοση του ιού, ενώ ο έλεγχος του πληθυσμού για να προσδιορισθεί η έκταση των ιικών λοιμώξεων σε κοινότητες είναι μια πιο μακροπρόθεσμη ανάγκη», ανέφεραν οι ερευνητές σε κείμενό τους που δημοσιεύεται σήμερα από την επιθεώρηση ACS Sensors.

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ήταν η BioPRIA και το Τμήμα Χημικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Monash, περιλαμβανομένων ερευνητών από το ARC Centre of Excellence in Convergent BioNano Science and Technology (CBNS).

Το τεστ, για το οποίο χρησιμοποιούνται 25 μικρολίτρα πλάσματος από δείγμα αίματος, εξετάζει το φαινόμενο της συγκόλλησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων που προκαλεί ο κορωνοϊός.

Ενώ το διαγνωστικό τεστ με επίχρισμα χρησιμοποιείται να τον εντοπισμό ανθρώπων που είναι μολυσμένοι από τον κορωνοϊό, η ανάλυση της συγκόλλησης για τον εντοπισμό της παρουσίας και της ποσότητας μιας ουσίας στο αίμα μπορεί επίσης να προσδιορίσει αν κάποιος είχε μολυνθεί πρόσφατα, μετά το πέρας της λοίμωξης.

Εκατοντάδες δείγματα μπορούν να ελέγχονται κάθε ώρα, λένε οι ερευνητές, και ελπίζουν πως το τεστ τους θα μπορέσει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αντισωμάτων ως αποτέλεσμα εμβολιασμού ώστε να βοηθηθούν οι κλινικές δοκιμές.