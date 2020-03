Ο Τραμπ απαγόρευσε όλες τις πτήσεις από Ευρώπη στις ΗΠΑ λόγω κορωνοϊού

Δραστικά μέτρα λαμβάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού στις ΗΠΑ. Έτσι ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως αναστέλλονται όλα τα ταξίδια από τις χώρες της Ευρώπης προς την αμερικανική επικράτεια για 30 μέρες, ξεκινώντας από αύριο Παρασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε στο διάγγελμά του πως οι ταξιδιωτικοί αυτοί περιορισμοί δεν αφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods.