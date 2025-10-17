Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα: 112 για τον πυκνό καπνό

Μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση - Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες

17.10.25 , 09:19 Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα: 112 για τον πυκνό καπνό
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: CORFUTVNEWS
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Αλεπούς. Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ωστόσο η επιχείρηση έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές. 

Παραμένει άγνωστο το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στο σημείο παραμένουν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης τουριστών που εγκλωβίστηκαν σε χαράδρα

Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, λόγω των πυκνών καπών που «έπνιξαν» την περιοχή. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους». 

Κέρκυρα: Συνελήφθη γιατρός για βιασμό 18χρονης - Είναι πατέρας 2 παιδιών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΚΕΡΚΥΡΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
