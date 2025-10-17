Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα: 112 για τον πυκνό καπνό

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Αλεπούς. Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ωστόσο η επιχείρηση έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές.

Παραμένει άγνωστο το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στο σημείο παραμένουν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, λόγω των πυκνών καπών που «έπνιξαν» την περιοχή. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025