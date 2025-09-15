Θεσσαλονίκη: Ξεσπούν στο Star οι γονείς του 13χρονου μετά την άγρια επίθεση

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του 13χρονου που δέχθηκε άγρια επίθεση, μιλούν για πρώτη φορά αποκλειστικά στο Star και στη Ραλλιώ Λεπίδου.

Ο 13χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση που δέχθηκε από έναν 18χρονο και την παρέα του πριν από λίγες ημέρες. Ο τελευταίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την απολογία του.

Η μητέρα του 13χρονου μιλά αποκλειστικά στο Star για το πώς αντέδρασε ο γιος της μετά την απόφαση.

«Έμαθε ότι τον άφησαν και ξεκίνησε να αντιδράει άσχημα, να κλαίει, να νευριάζει... Του όρμηξαν ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε», είπε η μητέρα του παιδιού στη Ραλλιώ Λεπίδου.

«Αυτό που έγινε στον γιο μου δεν ήταν ξυλοδαρμός αλλά απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση» λέει από την πλευρά του ο πατέρας του 13χρονου στο Star.

Η αστυνομία αναζητά άλλα 10 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Θεσσαλονίκη:15χρονος ζει εφιάλτη

Έναν εφιάλτη ζούσε από τον περασμένο Αύγουστο όμως και ένας 15χρονος που έπεσε θύμα bullying από δύο συνομήλικούς του στη Θεσσαλονίκη. Τον έβριζαν και τον απειλούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 15χρονος είχε κάνει καταγγελία στην αστυνομία, αλλά οι δράστες, οι οποίοι αναζητούνται, δεν πτοήθηκαν. Τον εντόπισαν στον Μονόλοφο στη Θεσσαλονίκη και αφού τον έβρισαν, τον χτύπησαν άγρια στο πρόσωπο. Και δεν σταμάτησαν εκεί. Την επόμενη ημέρα τον συνάντησαν πάλι σε άλλο σημείο και τον ανάγκασαν να ζητήσει γονατιστός συγγνώμη ενώ τον κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο.

Δεν είναι λίγες οι φορές στον δήμο Ωραιοκάστρου που ανήλικοι χτυπούν, κλωτσούν, βρίζουν και βιντεοσκοπούν τις πράξεις τους θέλοντας να δείξουν την «υπεροχή» τους και τη δύναμή τους μέρα μεσημέρι μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών.



