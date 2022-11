Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωϊ προκαλώντας αναστάτωση στην Εύβοια / Βίντεο από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σεισμική δόνηση έντασης 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε στην Εύβοια, όπου σήμερα το πρωί είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως και άλλοι σεισμοί.

Ο σεισμός που ήταν μεγάλης διάρκειας ταρακούνησε την Αττική και αναστάτωσε τους κατοίκους σε πολλές περιοχές, όπως φυσικά και στη Νότια Εύβοια.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 5 χιλιόμετρα, και επίκεντρο τα 8 χλμ. ανατολικά νοτιοανατολικά του χωριού Ζάρακες στη νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού ο σεισμός ήταν εντάσεως 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ. Λίγο αργότερα στην αναθεωρημένη λύση το Γεωδυναμικό ανέβασε το μέγεθος στα 5 Ρίχτερ.

Tο Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) κατέγραψε αρχικά τον σεισμό στα 5,3 Ρίχτερ, ωστόσο λίγο αργότερα αναθεώρησε στα 4,9 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 26 km SE of #Alivéri (#Greece) || 4 min ago (local time 22:06:38). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/nLB2mswFBh