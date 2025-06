Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Οι δράσεις για το περιβάλλον

Για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας, αποτελεί προτεραιότητά του το wellness των εργαζομένων του και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με δράσεις στην «καρδιά» της φύσης.

Ο Όμιλος διοργάνωσε την περιβαλλοντική και well being δράση “We Hike We Protect”, με τη συμμετοχή των εργαζομένων του. Στόχος της δράσης ήταν το χτίσιμο μιας εταιρικής κουλτούρας βασισμένη στον εθελοντισμό με σκοπό την ενίσχυση της ευεξίας και της ευζωίας των ανθρώπων του καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση συνδύασε Hiking στο βουνό της Πάρνηθας, επίσκεψη στο καταφύγιο Μπάφι, αποκομιδή απορριμμάτων και διαγωνισμό φωτογραφίας.Σε μία αρκετά ορεινή και απίστευτα ευχάριστη διαδρομή μέσα στη φύση, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη πέρασαν μία αναζωογονητική ημέρα στην Πάρνηθα διασχίζοντας το Μονοπάτι Χούνης και καταλήγοντας στο καταφύγιο Μπάφι και εν συνεχεία, στο Casino Mont Parnes.

Προς ευχάριστη έκπληξη όλων, τα απορρίμματα που συνάντησαν στο μονοπάτι ήταν ελάχιστα και μόνο στην αρχή του μονοπατιού, γεγονός που αποδεικνύει την οικολογική συνείδηση των περιπατητών του βουνού.Στο τέλος της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν γλαστράκια με ευωδιαστό βασιλικό καθώς και Επαίνους Συμμετοχής σε δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ενδιαφέρον είχε ο διαγωνισμός φωτογραφίας στον οποίον πήραν μέρος οι συμμετέχοντες ενισχύοντας έτσι την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και υγιούς συναγωνισμού.H υπευθυνότητα και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η φροντίδα για την ευεξία, την ευζωία, τη σωματική και την ψυχική υγεία, αποτελούν πρακτικές πλήρως ενσωματωμένες στην εργασιακή κουλτούρα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Μέσω της δράσης αυτής υποστηρίχθηκαν οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους

