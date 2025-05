Test drive: Στο τιμόνι του νέου Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6  

H Citroen έχει πριμοδοτήσει τα τελευταία μοντέλα της με ένα υβριδικό σύστημα, το οποίο αν μη τι άλλο, σου δίνει την δυνατότητα να κινηθείς με ηλεκτρική ενέργεια μέσα στην πόλη και σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Αυτό επίσης δίνει την ευκαίρία στον οδηγό να χαρεί την ηλκετροκίνηση χωρίς να έχει το άγχος της φόρτισης.

Πήραμε στα χέρια μας την νέα γενιά του Citroen C4 1,2 Hybrid με τους 145 ίππους με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ένα μοντέλο το οποίο είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά στην Ισπανία αλλά για λίγες ώρες και σε διαδρομές με ανοιχτό δρόμο.



Τι είναι η Citroen; Μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία κατασκευάζει επαναστατικά μοντέλα με κύριο χαρακτηριστικό την άνεση.Το νέο Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6 έχει τέτοια στοιχεία, ξεκινώντας από την εμφάνιση η οποία ξεχωρίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Γαλλική φινέτσα η οποία τονίζεται από τα λεπτά και κομψά μπροστινά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

Η φωτεινή τους υπογραφή αποτελείται από τρία διακριτά οριζόντια τμήματα, τα οποία δίνουν άμεση αναγνωρισιμότητα, ακόμη και όταν είσαι σε απόσταση από το αυτοκίνητο. Αλλά και τα μπροστινά φλας διαθέτουν τεχνολογία LED και έχουν ενσωματωθεί στο κάτω μέρος της φωτιστικής υπογραφής. Η μάσκα είναι πιο λιτή και στο κέντρο της δεσπόζει το νέο μεγάλο οβάλ σήμα.

Κοιτώντας το Γαλλικό μοντέλο από το πλάι,η σιλουέτα τονίζεται από την κεκλιμένη γραμμή της οροφής, η οποία καταλήγει με κομψό τρόπο στο πίσω παρμπρίζ .Τα πλαϊνά προστατευτικά είναι επανασχεδιασμένα και δίνουν μια πιο ρευστή εμφάνιση. Ο βελτιωμένος σχεδιασμός βοηθά στην δημιουργία της ψευδαίσθησης ενός μεγαλύτερου μήκους του αυτοκινήτου .

Στην πίσω πόρτα του πορτμπαγκάζ δεσπόζει η μεγάλη αεροτομή η οποία τονίζει και τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Τα πίσω φωτιστικά σώματα, είναι σχεδιασμένα για να ταιριάζουν με την εικόνα του μπροστινού μέρους και δίνουν και αυτά με την σειρά τους, την αίσθηση μεγαλύτερου πλάτους στο πίσω μέρος του οχήματος. Η μαύρη λωρίδα, σε γυαλιστερό φινίρισμα, η οποία συνδέει τα πίσω φώτα, χρησιμεύει και ως φόντο στο νέο λογότυπο της Citroën.



Περνώντας στο εσωτερικό το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε είναι η «πολυθρονάτη» άνεση των καθισμάτων. Κατασκευασμένα με αφρώδη υλικά χαρακτηρίζονται από την τεχνολογία Citroën Advanced Comfort .Μιλάμε για...ανατομικά καθίσματα για μέση και κορμό του σώματος.

Σε συνδυασμό με το στάνταρ σύστημα ανάρτησης με την κωδική ονομασία progressive hydraulic cushions, στα ταξίδια έχεις την εντύπωση ότι είσαι πάνω σε ένα μαγικό χαλί. Ταξιδεύεις για ώρες και τόσο εσύ από την θέση του οδηγού αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες κατεβαίνουν όλιξεκούρασστοι. Μην σας πως ότι μας «χάλασε» η καρέκλα στην οποία καθίσαμε για να πιούμε ένα καφεδάκι σε σχέση με τα καθίσματα του Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6 .

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών χαρακτηρίζονται άνετοι ενώ για τις αποσκευές τους έχουν διαθέσιμα 380 λίτρα. Τιμή η οποία ανέρχεται στα 1.250 λίτρα, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Μάλιστα το πάτωμα του χώρου αποσκευών είναι δυο επιπέδων, επιλογή η οποία αυξάνει τη χωρητικότητα.Το πορτμπαγκάζ ακόμη σε διευκολύνει στην φόρτωση καθώς έχει χαμηλό κατώφλι (715mm) και κάθετες πλευρές.

Αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο παραμένει αμετάβλητος ο χώρος αποσκευών, εδώ πρέπει να σταθούμε στην ευρηματικότητα των Γάλλων μηχανικών οι οποίοι τοποθέτησαν την μπαταρία 432 Wh του υβριδικού συστήματος κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. όσον αφορά τιθς διαστάσεις: Μήκος x Πλάτος x Υψος.: 4.350×1.834×1.525 χλστ. Μεταξόνιο: 2.675 χλστ.

Στο ποιοτικό εσωτερικό ξεχωρίζουν οι δυο ξεχωριστές οθόνες τονίζουν τα επίπεδα τεχνολογίας. Η μια αφορά τον ψηφιακό πίνακα οργάνων διάστασης 7 ιντσών και διαθέτει πολλές παραμετροποιήσεις. Παρέχει άριστη ευκρίνεια και εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών.

Μάλιστα στην έκδοση της δοκιμής μας ο πίνκας οργάνων συμπληρώνεται από έγχρωμο σύστημα head-up-display το οποίο εμφανίζει βασικές πληροφορίες του αυτοκινήτου σε μία αναδυόμενη οθόνη.

.

Με το head-up-display αυξάνονται τα επίπεδα ασφαλείας καθώς δεν τραβάς το βλέμμα σου από τον δρόμο για να βρείς βασικές πληροφορίες ενώ μειώνει και την καταπόνηση των ματιών.



Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η κεντρική οθόνη αφής διάστασης 10 ιντσών. Τα widget προσφέρουν έναν γρήγορο τρόπο ενημέρωσης σε εφαρμογές και περιεχόμενο στην οθόνη αφής του οχήματος. Το interface διαθέτει επίσης αναγνώριση φυσικής ομιλίας.

Πρόκειται για έναν ψηφιακό συνοδηγό που μπορεί να «ενεργοποιηθεί» από τους επιβάτες του οχήματος, με την εντολή «Hello Citroën», κατανοώντας την ομιλία τους, απαντώντας στις ερωτήσεις τους και εκτελώντας φωνητικές εντολές. Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης μέσω Android Auto και Apple CarPlay. Για πρώτη φορά υπάρχει ChatGPT και η δυνατότητα ενημερώσεων «over the air».

Η λειτουργία ChatGPT, που εξελίχθηκε από την OpenAI και είναι ενσωματωμένη στο σύστημα infotainment, χάρη στο σύστημα αναγνώρισης φωνής και ήχου του SoundHound και διατίθεται μέσω του πακέτου «Connect Plus». Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να περάσετε ευχάριστα στον ελεύθερο χρόνο σας με παιχνίδια τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στην κεντρική οθόνη.

Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδείχθηκε και η ευκρινέστατη κάμερα οπισθοπορειας με την περιμετρική θέαση. Υπάρχει και η δυνατότητα προβολής και της εικόνας μπροστ΄από το αυτοκίνητο.



Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας το νέο C4 διαθέτει μέχρι και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (Advanced Driver Assistance Systems / ADAS), που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες τεχνολογίες όπως οι αισθητήρες και οι κάμερες, φροντίζοντας για την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Ο χειρισμός της πλούισας ομπρέλλας των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης



Στην «καρδιά» του Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6 υπήρχε ο τρικύλινδρος κινητήρας των 1.199cc. Ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει ένα turbo μεταβλητής γεωμετρίας και καδένα χρονισμού . Η τελευταία αντικατέστησε τον προηγούμενο πλαστικό ιμάντα, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα αξιοπιστίας .

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη, αποδίδει 21 kW (28 ίππους) και 55 Nm ροπής, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες σε χαμηλή ζήτηση ροπής και χαμηλή ταχύτητα. Βοηθά επίσης στην εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζει την μπαταρία κατά το φρενάρισμα, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο και τη φθορά στα φρένα. Το σύστημα συμπληρώνεται από έναν ιμάντα για τη μίζα των 48V για γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ένα 6άρι ηλεκτρικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη ë-DCS6 και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 48V, 432Wh.

Συνολικά η απόδοση είναι 145 ίπποι στις 5500 σαλ. και 230 Nm ροπής στις 1750 σ.α.λ. Το μηχανικό σύνολο μετά τις προσθήκες συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές Euro 6e και λειτουργεί βάσει του κύκλου Miller, ενώ εκμεταλλεύεται τη βελτιστοποιημένη θερμική απόδοση, μειώνοντας τις εκπομπές CO2.



Ξεκινήσαμε την δοκιμή έχοντας στην διάθεση μας τρία προγράμματα οδήγησης. Το Eco,Normal και Sport. Χρησιμοποιήσαμε και τα τρία. Μέσα στην πόλη όπου το όριο ταχύτητας είναι στα 30 χιλιόμετρα την ώρα προσπαθήσαμε να μην το ξεπεράσουμε. Κάθε φορά που κάναμε υπέρβαση ορίου ταχύτητας έστω και 5 χιλιόμετρα υπήρχε ηχητική ειδοποίηση και ένα ερωτηματικό με τρεις λέξεις: Are you OK;

Στο οικονομικό πρόγραμμα καιι σε συνθήκες μειωμένου φορτίου την δουλεία της κίνησης αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη ο οποίος αντλεί ενέργεια από την αυτοφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 48V, με διαθέσιμη ωφέλιμη χωρητικότητα 0,432kWh . Έτσι κινηθήκαμε με 100% ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλές ταχύτητες και σε ελγμούς . Η έκδοση αυτή είναι κατάλληλη για τους οδηγούς αστικών περιοχών, καθώς το 50% της οδήγησης μπορεί να γίνει με λειτουργία ηλεκτροκίνησης, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και το κόστος λειτουργίας.

Χωρίς να χρειάζεται επαναφόρτιση από εξωτερική πηγή ρεύματος, αυτή η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση και αποτελεί πηγή εξασφάλισης και ηρεμίας.Ο ηλεκτροκινητήρας συμμετείχε βοηθώντας τον βενζινοκινητήρα κατά την εκκίνηση.αλλά και κατά την επιτάχυνση προσφέροντας μεγάλη ελαστικότητα από χαμηλές στροφές.

Οι επιδόσεις ικανοποιούν και με το παραπάνω καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 8 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 210 χλμ./ώρα . Οι ταχύτητες του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων έπεφταν στον σωστό χρόνο.

Το υβριδικό σύστημα ενεργεί και ευεργετικά στην μέση κατανάλωση η οποία μπορεί να κατέβει και στα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα ας οδηγήσεις «αμυντικά».Πάντως σε κανονικές συνθήκες η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 7,5 λίτα ανά 100 χλμ. Οι εκπομπές CO2 είναι στα 106 γρμ./χλμ.



Στον δρόμο τώρα το Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6 παρά το μέγεθος του, αποδείχθηκε ευέλικτο μέσα στα στενά της πόλης με την κάμερα οπισθοπορείας να στέκεται πολύτιμος συνεργάτης, όχι μόνο στο παρκάρισμα αλλά και στους ελιγμούς μέσα στα στενά. Βγήκαμε και σε κεντρικούς δρόμους, στην εθνική και στην Αττική οδό.Το νέο Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6 αποδείχθηκε ιδαίτερα ευχάριστο στην οδήγηση.

Σταθερό και ευθύβολο με υποδειγματική οδική συμπεριφορά. Τα υδραυλικά «στοπ» της πατενταρισμένης ανάρτησης Progressive Hydraulic Cushions Cushions (υδραυλικά στοπ προοδευτικής απόσβεσης), έκαναν θαύματα , απομονώνοντας τις ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Κινηθήκαμε σε επαρχιακούς δρόμους εκεί όπου οι κλίσεις στις στροφές ήταν περιορισμένες παρά την ελαφρώς αυξημένη απόσταση από το έδαφος (156 χλστ.) ενώ το σύστημα διεύθυνσης μας έδινε πολύ καλή πληροφόρηση.Τα ελαστικά Goodyear EfficientGrip Performance 195/60-R18 έδιναν ξεχωριστή πρόσφυση. Όμως η ίδια αυξημένη απόσταση από το έδαφος μας βοήθησε να κινηθούμε με άνεση και σχετικά αυξημένη ταχύτητα σε χωματόδρομους.Θετικό σε αίσθηση και ιδιαίτερα αποτελεσματικό αποδείχθηκε και το σύστημα πέδησης.



Οι Γάλλοι για μια ακόμη φορά κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός οικογενειάρχη παρουσιάζοντας το νέο Citroen C4 1,2 Hybrid e-DCS6 με τους 145 ίππους. Φινέτσα, άνεση ,πλούσιος εξοπλισμός, αναρτήσεις που δίνουν τη αίσθηση ότι οδηγείς πάνω σε χαλί και ένα υβριδικό σύστημα που προσφέρει ηλεκτροκίνηση χωρίς το άγχος της φόρτισης. Η τιμή είναι ένα ακόμη προσόν του καθώς μπορείς να το αποκτήσεις σε τιμές από 25600 για την έκδοση Hybrid 145hp Automatic PLUS και 28900 ευρώ για την έκδοση Hybrid 145hp Automatic MAX.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

