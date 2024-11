NISMO Festival: Η εκδήλωση για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Η Nissan Motor Co., Ltd. και η Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC) ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες του 25ου NISMO Festival, μιας εκδήλωσης για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Fuji Speedway στην επαρχία Shizuoka την 1η Δεκεμβρίου.Το φετινό φεστιβάλ γιορτάζει την 40ή επέτειο της NISMO, αποτίοντας φόρο τιμής στην πλούσια κληρονομιά της μάρκας, τα αγωνιστικά επιτεύγματα και την εξέλιξη των αυτοκινήτων δρόμου υψηλών επιδόσεων.



Ένα NISMO Heritage Run θα παρουσιάσει εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα που συμβολίζουν την 40η επέτειο, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων που αγωνίστηκαν στις 24 Ώρες του Le Mans τη δεκαετία του 1990, το Nissan GT-R (R35)—το οποίο κέρδισε τον τίτλο οδηγού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA GT1—και το Group A-spec Skyline GT-R (R32). Επίσης, θα συμμετάσχουν σε αγώνες επίδειξης πρώιμα ολοκληρωμένα αυτοκίνητα NISMO όπως τα 270R, 400R και R34GT-R Z-tune, καθώς και τα πιο πρόσφατα αυτοκίνητα δρόμου NISMO όπως τα Nissan GT-R NISMO και Nissan Ariya NISMO.



Ο εκθεσιακός χώρος οχημάτων θα παρουσιάσει μια σειρά από αγωνιστικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα δρόμου NISMO που απεικονίζουν την πλούσια 40ετή ιστορία της μάρκας.Επιπλέον, η σκηνή στην κερκίδα θα φιλοξενήσει ένα talk show με οκτώ οδηγούς από την κατηγορία Super GT GT500. Θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια ειδική εκπομπή συζήτησης με θέμα την 40η επέτειο της NISMO, με αξιόλογες προσωπικότητες και παλαίμαχους οδηγούς να μοιράζονται αξέχαστες ιστορίες.Μια βόλτα στα pits θα δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με σημερινούς και θρυλικούς οδηγούς όπως ο Masahiro Hasemi, ο Kazuyoshi Hoshino και ο Masahiko Kondo.



