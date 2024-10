Pirelli: Τα ελαστικά που εξοπλίζει τα υπεραυτοκίνητα της Ferrari

Το Cinturato P7, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για αγώνες ράλλυ και στη συνέχεια έγινε δημοφιλές προϊόν στην οδική γκάμα, έχει τώρα αναπτυχθεί σε ειδική έκδοση για το πρώτο μοντέλο της οικογένειας Supercar της Ferrari

Η Pirelli ολοκλήρωσε τη σειρά ελαστικών για τα supercars της Ferrari με την εισαγωγή του νέου Cinturato P7, το οποίο αναπτύχθηκε για το εμβληματικό μοντέλο Ferrari GTO. Αυτό το ελαστικό έκανε το ντεμπούτο του στο δρόμο τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης GTO Legacy Tour 2024, προσθέτοντας έτσι στη συνολική σειρά των εξατομικευμένων ελαστικών της Pirelli για τη Ferrari. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει και τελευταία ελαστικά της σειράς P Zero για τη Ferrari Enzo, καθώς και τα ήδη διαθέσιμα ελαστικά για άλλα γνωστά supercars της Ferrari: τα F40, F50, LaFerrari και LaFerrari Aperta.

Η Pirelli υπήρξε σταθερός συνοδοιπόρος στην εξέλιξη των supercars της Ferrari: από την κλασική GTO έως τα πιο σύγχρονα μοντέλα. Αυτά περιλαμβάνουν τη LaFerrari του 2013 και τη LaFerrari Aperta του 2016, τα οποία εξοπλίστηκαν αρχικά με τα ελαστικά P Zero Corsa Asimmetrico 2 της Pirelli: ένα προϊόν υπερυψηλής απόδοσης της σειράς P Zero. Το όνομα P Zero έχει συνδεθεί τα τελευταία 40 χρόνια με τα πιο ακραία και πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτή η ροή τεχνολογίας ξεκινά από το υπαίθριο εργαστήριο της Formula 1, το οποίο μεταφέρει στον δρόμο καινοτομίες που αναπτύχθηκαν αρχικά για την πίστα.



