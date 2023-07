To νέο Hyundai KONA άρχισε να μαζεύει τίτλους

Το ολοκαίνουριο Hyundai KONA γιορτάζει μια σημαντική επιτυχία, έχοντας ανακηρυχθεί Αυτοκίνητο της Χρονιάς στα Auto Express New Car Awards και παράλληλα Small SUV of the Year και Small Company Car of the Year. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα πλαίσια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Barbican του Λονδίνου σε μια βραδιά που κυριάρχησε η Hyundai, με την εντυπωσιακή βράβευση του ολοκαίνουριου KONA και παράλληλα του TUCSON ως Mid-size SUV of the Year και του νέου i10 ως City Car of the Year 2023.

Στο ολοκαίνουριο KONA οι ειδικοί του Auto Express αναγνώρισαν τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά του, όπως η δυναμική σχεδίαση, οι τεχνολογίες αιχμής, το ευρύχωρο εσωτερικό, η εξαιρετική οδηγική απόλαυση και η εξαιρετική επιλογή που προσφέρει τόσο σε ιδιώτες αγοραστές όσο και σε όσους αναζητούν εταιρικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) καθώς και υβριδικές (HEV) και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις (EV). Αυτά τα χαρακτηριστικά το βοήθησαν να κατακτήσει δύο νίκες στην κατηγορία, καθώς και τον πολυπόθητο τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς – είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ένα Hyundai κατακτά τον κορυφαίο τίτλο, μετά τη νίκη του IONIQ 5 το 2021.

Οι νίκες συνεχίστηκαν με να κατακτά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του Καλύτερου Μεσαίου SUV. Όπως το 2021 και το 2022, η καινοτόμος σχεδίαση, οι προηγμένες τεχνολογίες, η εξαιρετική εμπειρία οδήγησης και η ευρεία γκάμα αποδοτικών κινητήρων του TUCSON επηρέασαν τους κριτές.

Μαζί με το ολοκαίνουριο KONA και το TUCSON, έρχεται το νέο Hyundai i10 με ανανεωμένη σχεδίαση, πρωτοποριακές τεχνολογίες, νέες προδιαγραφές και προσιτή τιμή, προσφέροντας την πιο ελκυστική πρόταση για τους πελάτες γεγονός που αναγνωρίστηκε και από τους κριτές του Auto Express ανακηρύσσοντάς το Αυτοκίνητο Πόλης για τη χρονιά 2023.

Το IONIQ 6 αναδείχθηκε επίσης Καλύτερο Εταιρικό Αυτοκίνητο στα βραβεία Autocar 2023 και Sedan της Χρονιάς στα βραβεία GQ Car Awards 2023. Επιπλέον, τα εξαιρετικά διαπιστευτήριά του για την ασφάλεια επικυρώθηκαν με την βαθμολογία ασφάλειας πέντε αστέρων του Euro NCAP καθώς παράλληλα αναδείχθηκε Best in Class στην κατηγορία Large Family Car του θεσμού. Βραβεύτηκε επίσης ως το Καλύτερο EV Compact Executive Car στα Great British Fleet Awards.

Το Auto Express είναι μια από τις κορυφαίες εκδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο σε έντυπη όσο και σε online μορφή. Τα New Car Awards έχουν ήδη καθιερωθεί έχοντας ξεκινήσει το 1993. Τα βραβεία κρίνονται από μια έμπειρη ομάδα δοκιμαστών, με πρόεδρο τον Editor- in-chief κ. Steve Fowler, επιδιώκοντας την ενημέρωση των αγοραστών για τα καλύτερα αυτοκίνητα της αγοράς.

