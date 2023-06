Έπειτα από πέντε μέρες με ασταμάτητη δράση, αδρεναλίνη, πολλή βροχή και πολλή λάσπη, αλλά και συνεχείς ανατροπές, ολοκληρώθηκε το επετειακό 10ο Rally Greece Offroad στο Άργος Ορεστικό με συνολικά 79 συμμετοχές από 14 χώρες.

Κοινή διαπίστωση των αγωνιζομένων ήταν το υψηλό επίπεδο ασφάλειας των αγώνων και ιδιαίτερα της σήμανσης των stages, αλλά και συνολικά της οργάνωσης του ράλι, που όπως είπαν δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η τελευταία χθεσινή μέρα του 10ου Rally Greece Offroad περιελάμβανε τους εθνικούς αγώνες Cross Country Rallies με τους αγωνιζόμενους να δοκιμάζουν τις αντοχές τους στην ειδική διαδρομή «Απόσκεπος» μήκους 102,65 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση δόθηκε στο ομώνυμο χωριό της Καστοριάς και ο τερματισμός ήταν στο Μακροχώρι.

Για το Εθνικό Πρωτάθλημα τη νίκη πήραν οι Τούρκοι Israfil AKYUZ και Mert TEPE με BRP Can Am Maverick XRS Turbo και χρόνο 9:39:49, δεύτεροι αναδείχθηκαν οι Ισραηλινοί Tal και David GALIMILDI με Canam Maverickκαι χρόνο 9:40:05 και τρίτοι οι Ιταλοί Manuele MENGOZZI και Erica BOMBARDINI με Toyota Hilux Overdrive και συνολικό χρόνο 10 ώρες, 18 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.

Για το Ιταλικό πρωτάθλημα νικητές αναδείχθηκαν οι Manuele MENGOZZI και Erica BOMBARDINI με Toyota Hilux Overdrive και συνολικό χρόνο 10 ώρες 18λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, δεύτεροι οι Elvis BORSOI και Alberto MARCON BRP με Can Am Maverick και χρόνο 10:37:03, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Nicola COLLODEL και Elisa TASSILE με επίσης με BRP Can Am Maverick και χρόνο 10:36:24.

Τα 10ο Rally Greece Offroad πέρασε στην Ιστορία και το ραντεβού διοργανωτών και αγωνιζομένων ανανεώθηκε για το 2024 με το βλέμμα στραμμένο στο παγκόσμιο κύπελλο.



