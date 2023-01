Kia: Θριαμβεύει με βραβεία για Sportage και EV9

Η Kia θριάμβευσε στο διάσημο What Car? του Ηνωμένου Βασιλείου με βραβεία για το Kia Sportage και το επερχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Kia EV9. Η κριτική επιτροπή του What Car; βράβευσε το Kia Sportage, «Καλύτερο Οικογενειακό SUV», επισημαίνοντας μια σειρά χαρακτηριστικών που το κάνουν να ξεχωρίζει σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ομάδα δοκιμαστών του What Car? αξιολόγησε μια μεγάλη γκάμα μοντέλων στους Βρετανικούς δρόμους και σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα δοκιμών.

Διαθέσιμο με ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των ήπιων υβριδικών (MHEV), των υβριδικών ηλεκτρικών (HEV) και των plug-in υβριδικών (PHEV), το Sportage έγινε πολύ γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή SUV σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά 136.293 Sportage πουλήθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2022 σε όλη την περιοχή.

Το επερχόμενο Kia EV9 κέρδισε επίσης μια νίκη στην κατηγορία, εξασφαλίζοντας την «Επιλογή των Αναγνωστών» του What Car?. Το τρόπαιο ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του What Car; οι οποίοι ανακήρυξαν το EV9 ως το πιο πολυαναμενόμενο νέο αυτοκίνητο του 2023. Το EV9, το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Kia, είναι το επόμενο ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία που θα λανσαριστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Plan S» της Kia, ακολουθώντας το Kia EV6 ( Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022) και το ολοκαίνουργιο Kia Niro EV.

Το νέο Kia Niro, «Αυτοκίνητο της xρονιάς 2023» για τη Φινλανδία

Αυτές οι νίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύονται με επιπλέον αναγνώριση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με το συμπαγές crossover Niro να στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023» στη Φινλανδία στα τέλη του 2023. Κάθε χρόνο, η Ένωση Προμηθευτών Αυτοκινήτων και Μεταφορών επιλέγει το πιο σημαντικό νέο αυτοκίνητο που έχει εισέλθει στη Φινλανδική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη το value for money, την τεχνολογία, την ασφάλεια και την ικανότητα οδήγησης. Διαθέσιμο με μια επιλογή υβριδικών, plug-in υβριδικών και πλήρως ηλεκτρικών κινητήρων, το Niro έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σε κάθε απαίτηση, βοηθώντας περισσότερους καταναλωτές να κάνουν πιο εύκολα τη μετάβασή τους στη βιώσιμη μετακίνηση.

