Hyundai IONIQ 5: Νέα διάκριση για το ηλεκτρικό μοντέλο

Το MotorTrend ανακοίνωσε ότι το Hyundai IONIQ 5 είναι ο νικητής των «Golden Calipers» για το SUV της Χρονιάς. Το IONIQ 5 ξεπέρασε 45 ολοκαίνουργια σημαντικά επανασχεδιασμένα SUV, 25 από τα οποία ήταν ηλεκτροκίνητα. Το IONIQ 5 ξεχώρισε από τον ισχυρό ανταγωνισμό με τη δυναμική του σχεδίαση, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την εμπειρία του χρήστη που προσφέρει. Το IONIQ 5 κέρδισε το βραβείο «SUV της Χρονιάς» υπερέχοντας στα έξι βασικά κριτήρια του βραβείου MotorTrend: ασφάλεια, απόδοση, αξία, προοδευτικός σχεδιασμός, μηχανική αριστεία και απόδοση της προβλεπόμενης λειτουργίας.

Σημαντικά σημεία του IONIQ 5 :

• Προοδευτικός σχεδιασμός

• Εξαιρετικά γρήγορη πολλαπλή φόρτιση 800 volt (10% έως 80% σε 18 λεπτά)

• Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) μπορεί να τροφοδοτήσει μικρές και μεγαλύτερες συσκευές, ακόμη και να φορτίσει άλλα ηλεκτροκίνητα (EV) οχήματα

• Αυτονομία μεγαλύτερη από 507 χλμ. συνδυαστικός κύκλος – 710χλμ. αστικός κύκλος

• Η πλατφόρμα E-GMP βελτιώνει τις επιδόσεις, τη δυναμική οδήγηση και βελτιστοποιεί τον εσωτερικό όγκο (ευρυχωρία ενός μεγάλου αυτοκινήτου σε ένα συμπαγές CUV)

• Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση σε πολλά σημεία επαφής

• Το IONIQ 5 αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας ηλεκτροκίνητων οχημάτων IONIQ της Hyundai

Νωρίτερα μέσα στο έτος, το IONIQ κατέκτησε 5 μεταξύ άλλων βραβείων : «World Car of the Year 2022», «World Electric Vehicle of the Year» και «World Car Design of the Year», καθώς και “German Car of the Year”, “UK Car of the Year”, “Auto Express' Car of the Year” και “Auto Bild’s Electric Car of the Year”.

