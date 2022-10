Kosmocar - VW: Συγχαίρει τον πρωταθλητή Γιώργο Φράγκο για τις διακρίσεις

Η Kosmocar – Volkswagen συγχαίρει τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όρθιας ιστιοσανίδας-SUP και πρωταθλητή, Γιώργο Φράγκο, για τις σημαντικές του διακρίσεις και τα χρυσά μετάλλια σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις, με τις οποίες ολοκληρώνει μια καθόλα επιτυχημένη χρονιά.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, κατέκτησε μαζί με τους συναθλητές του από την Ελλάδα την πρώτη θέση στο ομαδικό σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP που διεξήχθη στην Gdynia της Πολωνίας, κατακτώντας παράλληλα μια θέση στους 20 κορυφαίους αθλητές SUP παγκοσμίως σε ατομικό επίπεδο.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP αποτελεί τη διοργάνωση που συγκεντρώνει τους καλύτερους αθλητές SUP στον κόσμο και είναι ιδιαίτερα σημαντική για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα του SUP. Επίσης την περασμένη εβδομάδα, ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε στο διεθνή αγώνα όρθιας ιστιοσανίδας-SUP στην Κρήτη όπου κέρδισε στα sprint και βγήκε 4ος στη γενική κατάταξη στις μεγάλες αποστάσεις.

Ο Γιώργος Φράγκος δήλωσε σχετικά: «Ύστερα από μία δύσκολη χρονιά που αρκετοί τραυματισμοί και ένα δύσκολο χειρουργείο με κράτησαν πίσω, οι διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πολωνίας και στο διεθνή αγώνα της Κρήτης αποτελούν τη μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση που θα μπορούσα να έχω. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιόπιστο μου «συνεργάτη», το Volkswagen Amarok, που μου

παρέχει τη σιγουριά, την ασφάλεια και τη δύναμη που χρειάζομαι. Σε όλα τα χρόνια που με συντροφεύει το Amarok, αποτελεί την κορυφαία επιλογή στην κατηγορία του, αφού έχει αποδείξει τις δυνατότητές του σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο να αντέχει και να προσαρμόζεται σε κάθε οδηγική πρόκληση, προσφέροντας ταυτόχρονα άνεση τόσο στον οδηγό όσο και τους συνεπιβάτες.»



Ο Δημήτρης Αγραφιώτης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Kosmocar δήλωσε: «Ο Γιώργος με τη ψυχική του δύναμη, τη μεγάλη του θέληση και την προσήλωση στο στόχο, αποτελεί το πρότυπο του αθλητή, στο πρόσωπο του οποίου αντανακλούν οι αξίες του Volkswagen Amarok όπως η αντοχή στην πίεση του πρωταθλητισμού, η ανθεκτικότητα στις δύσκολες συνθήκες και η δύναμη που κρύβει μέσα του. Οι διακρίσεις του Γιώργου στις μεγάλες διεθνείς συναντήσεις όρθιας ιστιοσανίδας-SUP μας κάνουν υπερήφανους. Τον συγχαίρουμε για τις επιτυχίες του και του ευχόμαστε πάνω από όλα υγεία και ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον.»

Από το 2014, η Kosmocar – Volkswagen με το Volkswagen Amarok αποτελεί τον καθημερινό αξιόπιστο σύμμαχο του Γιώργου Φράγκου στην προετοιμασία και προσπάθεια που καταβάλει προκειμένου να βρίσκεται συνεχώς στο κορυφαίο επίπεδο.

