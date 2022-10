Jeep: Οι κινητήρες της «πρωταγωνιστούν» για 12 χρόνια  

Δύο πανίσχυρες και παράλληλα εξαιρετικά αποδοτικές κινητήριες μονάδες της Jeep κυριάρχησαν στο φετινό θεσμό Ward’s 10 Best Engines Propulsion Systems, τη σημαντικότερη διάκριση σε αυτό τον τομέα στις Η.Π.Α. Πρόκειται για το Plug-in Hybrid σύστημα 4xe, το οποίο εφοδιάζει τα νέα Grand Cherokee 4xe και Wrangler 4xe και το Hurricane, το νέο Twin Turbo 6κυλινδρο σε σειρά 3λιτρο σύνολο που εφοδιάζει το Grand Wagoneer. Οι νέες διακρίσεις συνεχίζουν ένα σερί 12 ετών όπου η Jeep πρωταγωνιστεί στο θεσμό Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems.

Αντίστοιχα, το Twin Turbo Hurricane, μπορεί να μην αξιοποιεί κάποιο υβριδικό σύστημα, αλλά εντυπωσιάζει εξίσου με την υψηλή τεχνολογία που φέρει. Το 6κυλινδρο σε σειρά σύνολο τροφοδοτείται από δύο παράλληλα Turbo χαμηλής αδράνειας, διαθέτει επικάλυψη με πλάσμα στους κυλίνδρους για χαμηλότερη τριβή, αλλά και σύστημα άμεσου ψεκασμού με πολύ υψηλή πίεση που φτάνει έως και τα 350 bar. Με απόδοση 510 ίππους, ο 3λιτρος κινητήρας για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στο νέο Grand Wagoneer, ενώ πλέον είναι διαθέσιμος και σε έκδοση με απόδοση 420 ίππους.

Τα εξηλεκτρισμένα και με μεγαλύτερη αποδοτικότητα κινητήρια σύνολα παίζουν σημαντικό ρόλο στο στρατηγικό πλάνο Dare Forward 2030, το οποίο δεσμεύει τη Stellantis να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2030 και να οδηγήσει την αυτοκινητοβιομηχανία προς την ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2038.

