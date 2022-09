VW ID. Buzz Cargo: Οι παραγγελίες που...ζαλίζουν

Το υψηλού κύρους βραβείο του χώρου του επαγγελματικού οχήματος «International Van Of The Year 2023» (IVOTY) απονεμήθηκε στο ID Buzz Cargo.. Ο Carsten Intra, Διευθύνων Σύμβουλος της VW επαγγελματικά οχήματα (Volkswagen Commercial Vehicles VWCV), παρέλαβε το βραβείο από τον Jarlath Sweeney, πρόεδρο του IVOTY, στην εκδήλωση της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) «Stars Of The Year» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Το ID. Buzz Cargo* έλαβε το πολυπόθητο αυτό διεθνές βραβείο πριν από την κυκλοφορία του στην αγορά. Το όχημα έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για μετακίνηση με ηλεκτρική μπαταρία και θα παραδοθεί σε πελάτες που αποσκοπούν σε μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο Carsten Intra δήλωσε σχετικά: «Έχουμε την τιμή και την υπερηφάνεια να παραλαμβάνουμε αυτό το βραβείο για το ID. Buzz Cargo. Ένα τεράστιο «Ευχαριστώ!» στην κριτική επιτροπή του IVOTY και σε όλους στη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα που συνέβαλαν στη δημιουργία του ID. Buzz Cargo, το καλύτερο βαν στην κατηγορία του.»

Ο Πρόεδρος του IVOTY, Jarlath Sweeney, απένειμε το βραβείο εκ μέρους των 34 δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από διάφορες χώρες που απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του IVOTY: «Δε συμβαίνει πολύ συχνά μια εντελώς νέα πρόταση για βαν να έρχεται και να τραβάει τόσο πολύ ενδιαφέρον από την αγορά. Συγχαρητήρια στην ομάδα ανάπτυξης της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τη δημιουργία αυτού του μοναδικού οχήματος. Ο αριθμός της ζήτησης είναι μεγάλος καθώς έχουν γίνει περισσότερες από 13.700 παραγγελίες για το ID. Buzz, εκ των οποίων οι μισές για την έκδοση Cargo

