Yokohama: Θα ελέγχει την πίεση των ελαστικών σας από μακρυά

Η Yokohama ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει ξεκινήσει πρακτικές δοκιμές του συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης της πίεσης του αέρα των ελαστικών (TPRS), ως υποστηρικτική υπηρεσία για εταιρείες ταξί. Οι δοκιμές ξεκίνησαν τον Μάιο και διεξάγονται σε συνεργασία με τις Kyoto Taxi Co., Ltd., και Koshin Taxi Co με τη χρήση αισθητήρων πίεσης αέρα στα ελαστικά που αναπτύχθηκαν από την Yokohama Rubber, προσαρτημένοι στην εσωτερική επιφάνεια ελαστικών σε ταξί των δύο εταιρειών.

Η πρακτική δοκιμή του συστήματος στοχεύει στον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων του για τις εταιρείες ταξί, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση και την αλλαγή ελαστικών. Η δοκιμή θα εξετάσει επίσης τα οφέλη του συστήματος για τις εταιρείες ταξί, όπως την συμβολή του στην ασφαλή λειτουργία του οχήματος και στην βελτίωση της οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου. Χρησιμοποιώντας το TPRS, η Yokohama Rubber στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που συμβάλλει στην ασφάλεια των οδηγών και ενισχύει την λειτουργικότητα του οχήματος, με οικονομικά οφέλη.

Το TPRS επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, της θερμοκρασίας και της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από τη συμβολή στη σημαντική εξοικονόμηση εργασίας κατά τη συντήρηση των ελαστικών, το TPRS θα βοηθήσει στην αποφυγή παρατυπιών στα αποτελέσματα επιθεώρησης, στην ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών που προκαλούν ατυχήματα, στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου, στη διατήρηση της σωστής πίεσης των ελαστικών κ.α. Τα δεδομένα του συστήματος αποθηκεύονται σε έναν cloud server, σε πραγματικό χρόνο.

Η εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά YΟΚΟΗΑΜΑ στην ελληνική αγορά, από το 1957. Περισσότερες πληροφορίες για τα ελαστικά Yokohama, είναι διαθέσιμες στο www.yokohama.gr



